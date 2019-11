Quels ont été les pires reboots de ces dernières années ?

Si on regarde dans notre rétroviseur cinématographique ces dernières années, le mot reboot, est plutôt d’actualité. Dans tous les sens, pour toutes les franchises, Hollywood semble trop souvent abandonner l’idée de lancer de nouveaux projets et préfère opter pour le recyclage d’anciens films qui ont marché. Ainsi, pour ne citer qu’eux, il y a un projet du côté de Pirate des Caraïbes ou encore de Maman j’ai raté l’avion. Mais, difficile de nier que dans certains cas on s’en passerait bien. Soit parce que l’on parle de monuments de la culture populaire, à la façon de Matrix, ou parce que l’on craint par avance le résultat, comme pour le Prince de Bel-Air. Une peur compréhensible, quand on regarde certains des projets des dernières années. Top 3 non exhaustif et non classé.

La Momie avec Tom Cruise

Sur le papier, le film avait tout pour réussir. Après tout, la Momie est une saga plutôt réussie jusque-là et Tom Cruise n’a pas vraiment l’habitude des plantages. Pourtant, difficile de dire autre chose pour un film qui a peu ou prou signé l’arrêt de mort du Dark Universe.

Le Transporteur : Héritage

Jason Statham s’était révélé particulièrement convaincant dans le film de 2002. Mais pour ce reboot à la sauce franco-chinoise, difficile de faire autre chose que de sortir du cinéma le plus vite possible. Ed Skrein, pas si mauvais que ça dans le rôle ne méritait pas un tel film, avec un script aussi ennuyeux et la volonté de faire vibrer les fans historiques, sans aller plus loin.

Les Quatre Fantastiques

Ce film constitue sans doute la meilleur réponse possible aux films de Marvel. Non, le MCU ne fonctionne pas seulement parce qu’il s’agit de super-héros. Le ratage historique des Quatre Fantastiques (qui s’inscrit dans une lignée de films à oublier, il faut le reconnaître) prouve le contraire. Kevin Feige a déjà annoncé que le reboot du reboot aurait le droit à un reboot. Il faudra s’accrocher pour suivre.