Gladiator : 20 ans après l’espoir d’une suite

Il y a 20 ans, le film Gladiator sortait dans les salles obscures (le 5 mai aux Etats-Unis, le 20 juin en France). Le peplum de Ridley Scott avec Russel Crowe dans le rôle principal se révélait un incroyable succès au box-office avec 460 millions de dollars. La critique n’a pas été en reste avec notamment 5 Oscars et un total de 45 distinctions. Depuis longtemps désormais, l’idée d’une suite trône dans les esprits à Hollywood et fait rêver les fans.

Gladiator face au calendrier de Ridley Scott

Dès 2001, le projet avait en effet été évoqué. C’est un prequel autour du personnage de Maximus qui retient alors l’attention. Puis, le projet évolue vers une suite, qui se serait déroulée 15 ans plus tard. L’idée développée alors est celle de faire un film sur le personnage de Lucius (enfant dans Gladiator) qui serait en fait le fils de Maximus et Lucilla. Un projet ubuesque est même proposé avec un Maximus qui devient immortel et se retrouve comme un personnage vivant l’Histoire, des Croisades à la Seconde Guerre Mondiale. En 2017 encore, Ridley Scott affirmait son intérêt pour une éventuelle suite au film. L’interrogation principale reposait dans la possibilité de ressusciter Maximus, souhaitée à la fois par Russel Crowe et par le réalisateur.

Et aujourd’hui ? C’est l’actrice Connie Nielsen, qui incarnait Lucilla qui est revenue sur le sujet dans une interview accordée à Entertainment Weekly. Au-milieu des anecdotes de tournage, elle dévoile que le sujet est encore sur la table, mais le problème est… Ridley Scott.

Je pense que c’est avant tout une question de savoir quel est le film qui arrive en premier dans l’agenda très chargé de Ridley Scott. L’épidémie de coronavirus complique aussi les tournages.

Pour ceux qui en douteraient, elle confirme être toujours intéressée pour jouer dans le film. Il faut dire que les 20 dernières années n’ont pas été aussi réussies pour elle. En 2017, on a tout de même pu la voir incarner la reine Hippolyte dans Wonder Woman. De son côté, Ridley Scott semble surtout penser au prochain film Alien…