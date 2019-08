L’US Navy renvoie ses écrans tactiles, jugés trop compliqués à utiliser

Si l’US Navy utilisait des écrans tactiles dans plusieurs de ses destroyers, la marine américaine a déclaré qu’elle allait finalement se débarrasser du matériel. Cela peut sembler contradictoire puisque l’armée a pour habitude d’adopter régulièrement de nouvelles technologies et de conserver celles-ci pour certains usages adaptés.

Néanmoins, il semblerait que les écrans tactiles n’aient finalement pas trouvé leur intérêt au sein des navires de l’US Navy. D’ailleurs, ils seraient en partie responsable d’un accident survenu en 2017.

Des écrans tactiles « trop complexes » à utiliser

Cette année-là, une collision a eu lieu entre l’USS John S. McCain et un navire marchand, ce qui avait alors causé le décès de dix marins. Le rapport d’enquête avait établi que les écrans tactiles avaient joué un rôle dans cet accident, principalement car certaines commandes étaient trop difficiles à gérer pour les marins à bord, ce qui avait causé une perte de contrôle du destroyer.

L’enquête avait aussi déterminé qu’une collision n’aurait pas eu lieu si les commandes avaient été mécaniques et non tactiles.

De plus, les marins n’auraient pas été suffisamment formés pour être en mesure d’utiliser les commandes avec facilité. En ce sens, l’US Navy juge plus logique de « revenir en arrière » et de reprendre le système qu’elle utilisait précédemment. Bill Galinis, officier en second du programme de contre-administration des navires déclare à ce sujet : « Nous avons vraiment rendu le système de commande du gouvernail, en particulier dans la classe [DDG] 51, un peu trop complexe, avec les écrans tactiles sous verre et tout ce genre de choses ».

De fait, les premiers changements devraient avoir lieu sur certains navires dès l’été 2020 et le premier à faire ce retour vers les commandes mécaniques sera l’USS Ramage. Plus globalement, ce projet aura lieu dans les 18 à 24 prochains mois.