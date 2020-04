USA : Amazon va recruter 75 000 nouveaux employés, après en avoir recruté 100 000 en mars

Amazon fait partie des entreprises qui doivent gérer une hausse de la demande pendant la crise du COVID-19. De ce fait, au mois de mars, le géant du e-commerce avait annoncé la création de 100 000 nouveaux postes à temps plein et à temps partiel aux États-Unis.

En l’espace de 4 semaines, Amazon a donc recruté plus de 100 000 personnes. Aujourd’hui, l’entreprise annonce la création de 75 000 autres nouveaux postes. « Nous continuons de voir la demande augmenter alors que nos équipes soutiennent leurs communautés et continueront à embaucher, créant 75 000 emplois supplémentaires pour aider à servir les clients pendant cette période sans précédent […] », lit-on dans un communiqué. « Nous savons que de nombreuses personnes ont été économiquement touchées, car des emplois dans des domaines tels que l’hôtellerie, la restauration et les voyages sont perdus ou abandonnés dans le cadre de cette crise et nous invitons toute personne sans emploi à nous rejoindre chez Amazon jusqu’à ce que les choses redeviennent normales et que leur ancien employeur soit capable de les reprendre. »

Outre cela, Amazon va augmenter le budget investi pour augmenter ses salariés dans le monde. En mars, l’entreprise avait évoqué une augmentation de 2 dollars par heure aux USA et de 2 euros par heure en Europe. Le budget prévu pour financer ces augmentations était de 350 millions de dollars. Mais aujourd’hui, le géant du e-commerce annonce qu’elle prévoit maintenant de dépenser un demi-milliard de dollars afin de financer ces augmentations.

Des dons pour faire face au COVID-19

Dans son annonce du 13 avril, Amazon évoque d’autres mesures qui sont prises pour faire face à la pandémie. Par exemple, avec l’initiative AWS Diagnostic Development, Amazon Web Services soutient des entreprises qui recherchent des moyens de mieux diagnostiquer la maladie. Amazon s’engage à donner 20 millions de dollars, sous forme de services, pour accélérer le développement de nouvelles solutions.

En ce qui concerne l’Europe, Amazon a annoncé le premier avril un don de 21 millions d’euros pour aider ceux qui sont les plus affectés par le COVID-19. Cela inclut des dons qui totalisent 12,5 millions d’euros pour la Croix Rouge au Royaume-Unis, en Allemagne, en France et en Espagne, ainsi que pour la protection civile en Italie.