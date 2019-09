USB4 sortira l’année prochaine, avec son lot d’améliorations

L’USB 3.2 va connaître un remplaçant l’année prochaine. Le standard de la technologie USB évolue, et l’USB-IF – l’organisation en charge de la promotion et la commercialisation de la norme – vient d’en dévoiler ses nouveautés.

Avec l’USB4, les gains seront sensibles en matière de débit. Mais la nouvelle norme marque surtout l’accent sur la simplification des technologies, avec un rapprochement avec l’interface Thunderbolt d’Intel, à laquelle USB4 partagera des fonctionnalités.

USB4 donne la primauté à l’USB Type C

Depuis 1996 et l’apparition de la technologie USB, les appareils électroniques sont passés par différentes générations de connecteurs, jusqu’à l’USB Type C, devenant majoritaire sur les nouveaux smartphones du marché. Créée par plusieurs grands noms du numériques dont Intel, IBM, Microsoft et NEC, la technologie est passée par des connecteurs USB Type B jusqu’à la version 3.1, et USB Type A jusqu’à 3.2. Avec USB4, seuls les ports USB Type C seraient conservés selon USB-IF. D’ailleurs, Apple pourrait proposer un chargeur USB-C pour son prochain iPhone XI.

Pas de quoi s’inquiéter par ailleurs, la norme USB4 veut jouer la carte de la rétrocompatibilité, et USB-IF indique que les nouveaux produits étant dotés de cette quatrième génération du standard pourront toujours lire de l’USB 3.1 et 3.2. Un moyen de procéder à une évolution sans rupture.

Deux fois plus de débit, et un lien de parenté avec Thunderbolt

La norme permettra toutefois d’accompagner les nouvelles technologies, en offrant un débit de partage doublé, vis-à-vis de l’USB 3.2. Selon USB-IF, les connecteurs pourront permettre jusqu’à 40 Gb par seconde de transfert. En outre, l’alimentation des batteries avec l’USB4 serait mesurée avec un plafond aux alentours de 100W, de quoi accompagner les marques dans la réalisation de leurs câbles d’alimentation à la recharge ultra-rapide.

Mais concrètement, comment ces nouveaux standards permettront-ils de faire autant évoluer les transferts ? Désormais, la répartition de la bande passante sera intelligente, et permettra d’optimiser les flux vidéo, et les transferts vers SSD externes. Pour en arriver là, la norme s’appuie désormais sur la technologie Thunderbolt, mise en place par Intel et équipant les nouvelles générations de Mac. Un moyen d’uniformiser les standards, d’autant plus que des fonctionnalités de l’interface d’Intel seront réutilisées sur USB4, optionnellement.

Depuis quelques mois déjà, tout laissait à penser qu’Intel allait rapprocher la technologie Thunderbolt de l’USB. Dans un communiqué, la firme décrivait (sans citer l’USB4 cependant) un monde où « le futur où un dock avec un seul câble de haute performance, des vidéos 4K et des photos de haute qualité, de la réalité virtuelle proche de la vie réelle et du stockage plus rapide encore qu’aujourd’hui sont devenus monnaie courante. Un monde ou le connecteur USB-C fait tout ça, aujourd’hui et pour très longtemps encore ».

Pour découvrir USB4, il faudra être patient

Pour profiter de ce lot d’amélioration, il faudra néanmoins être patient. A l’heure actuelle, la norme est fin prête, mais les fabricants ne se lanceront dans son déploiement qu’à partir de 2020. « Il faut compter en général entre 12 et 18 mois avant de voir apparaître les nouvelles normes USB sur le marché » expliquait USB-IF dans un rapport, au sujet du déploiement du nouveau standard. Concrètement, l’arrivée d’USB4 n’est pas pour tout de suite : la généralisation de la norme ne devrait pas débuter avant, au moins, 2021.