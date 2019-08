Les iPhone 11 auront-ils finalement droit à un chargeur USB-C ?

Cela fait quelques années que l’on se demande si Apple abandonnera finalement son habituel Lightning au profit de l’USB-C, nouvelle norme en vigueur depuis quelques années. Alors que les iPhone 11 seront dévoilés dans quelques semaines, certainement à la date du 10 septembre, des rumeurs assurent qu’un adaptateur secteur de type USB-C sera de la partie.

Cette fois-ci, c’est ChargerLAB qui évoque l’information dans un récent tweet. Il faut rappeler que le site web avait déjà mentionné cette idée l’an dernier, ce qui n’empêche tout de même pas qu’elle puisse cette fois-ci s’avérer exacte.

😆The iPhone 11 will come with a USB-C charger. pic.twitter.com/FqYgAHJnqx — ChargerLAB (@chargerlab) August 20, 2019

Quand est-ce qu’Appel abandonnera le Lightning sur ses iPhone ?

En somme, Apple n’abandonnerait pas totalement le port Lightning, puisque celui-ci serait toujours de la partie sur ses iPhone, mais les iPhone 11 auraient l’avantage de s’accompagner d’un câble USB-C vers Lightning. Outre le fait que cela pourrait permettre une charge plus rapide, les utilisateurs pourraient aussi en profiter pour recharger leur nouveau téléphone sur les récents ordinateurs de la marque à la pomme.

Comme à son habitude, Apple n’a pas confirmé ou infirmé la nouvelle, si bien qu’il faudra attendre sa traditionnelle keynote pour avoir la certitude de ce changement. Si les iPhone 11 n’ont pas encore été dévoilés, des rumeurs assurent déjà que la marque à la pomme abandonnerait définitivement le port Lightning sur ses iPhone de 2020.

Pour ce qui est des autres rumeurs concernant les iPhone 11, elles commencent à être de plus en plus nombreuses au fur et à mesure que la date de lancement se rapproche. Au nombre de trois, ils seraient vraisemblablement baptisés iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Les nouveaux modèles pourraient aussi disposer d’un nouvel appareil photo, soit un triple capteur disposé dans l’angle du smartphone, à l’arrière. Il est aussi possible qu’Apple sorte ses téléphones dans une nouvelle couleur en plus du noir, de l’or et de l’argent : le vert pastel.