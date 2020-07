Utiliser Amazon Alexa sur un smartphone devient plus pratique

Si Alexa a surtout été conçu pour les enceintes connectées d’Amazon, l’assistant est également disponible sur une application mobile. Et grâce à une nouvelle mise à jour de cette application, utiliser Alexa sur un appareil Android ou iOS sera désormais un peu plus pratique.

Lorsque vous utilisez un iPhone, vous pouvez accéder à Siri avec une simple requête vocale. Et si vous êtes sur Android, vous pouvez accéder à Google Assistant en prononçant « Ok Google ! ». En revanche, lorsque vous voulez accéder à Alexa sur ces plateformes mobiles, vous devez installer l’application Alexa, ouvrir celle-ci, et appuyer sur un bouton, avant de pouvoir faire une commande vocale.

Un accès mains libres à Alexa sur Android et iOS, à condition que l’application soit ouverte et que l’écran ne soit pas verrouillé

Heureusement, le géant du e-commerce vient d’annoncer une amélioration qui rendra l’utilisation d’Alexa plus pratique sur les smartphones. En effet, désormais, on pourra également invoquer l’assistant avec une commande vocale, sans toucher l’écran, si l’application est ouverte, active, et que le smartphone n’est pas déverrouillé. Lorsqu’on invoque Alexa sur l’application mobile, une barre bleue animée apparaît au bas de l’écran, signalant que la requête est envoyée dans le cloud d’Amazon.

Malgré cette nouveauté, Alexa ne peut pas remplacer les assistants intégrés à iOS ou à Android (c’est comme utiliser Google Assistant sur un iPhone). Cependant, dans certains scénarios, la fonctionnalité peut avoir son utilité. Par exemple, si on est en train de faire de l’exercice, on peut laisser l’application ouverte afin qu’on puisse utiliser Alexa pour envoyer de la musique ou pour commander d’autres appareils connectés. Cette nouvelle fonctionnalité sera déployée au cours des prochains jours et pour y accéder, il suffira de mettre à jour l’application Alexa d’Amazon sur l’App Store ou sur Google Play Store. Amazon note également qu’il y a un paramètre qui permet d’activer ou de désactiver cet accès mains libres à l’assistant.

Sinon, pour rappel, il y a un mois, Amazon a également lancé une fonctionnalité d’appels de groupe pour les Drop In d’Alexa. Celle-ci permet d’utiliser les enceintes Amazon Echo comme des interphones dans la maison. Cela peut être pratique lorsqu’on souhaite discuter de la liste des courses.