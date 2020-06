Alexa se dote d’une nouvelle fonctionnalité d’appel de groupe

Aujourd’hui, Amazon est le leader sur le marché des enceintes connectées grâce à ses produits Amazon Echo et grâce à l’assistant Alexa. Et régulièrement, le géant du e-commerce ajoute de nouvelles fonctionnalités à cet assistant afin de rendre celui-ci encore plus utile pour les utilisateurs.

Parmi les nouvelles fonctionnalités qu’Amazon vient de présenter pour ce mois de mai, il y a une nouvelle fonctionnalité d’appels de groupe pour les Drop In. Pour rappel, Drop In sur Amazon Alexa est une sorte d’interphone qui permet de faire des appels entre les produits connectés à l’assistant. Mais jusqu’à présent, il n’était possible de faire ces appels qu’entre deux appareils.

Une fonctionnalité très pratique pour ceux qui ont plusieurs enceintes dans la maison

Dans son annonce des nouveautés du mois de mai, le géant du e-commerce indique : « Les clients peuvent désormais utiliser le groupe Drop In pour connecter instantanément tous leurs appareils Echo à une conversation de groupe. Dites simplement « Alexa, Drop In sur tous les appareils » pour démarrer un appel interphone audio pour avoir des conversations comme « que devrions-nous avoir pour le dîner? » ou « quelqu’un veut-il quelque chose de l’épicerie? » » Cela semble très pratique et on se demande d’ailleurs pourquoi Amazon n’y a pas pensé plus tôt. Sinon, pour les utilisateurs qui se trouvent aux États-Unis, Amazon permet également d’activer un rappel pour tous les appareils Amazon Echo de la maison.

Dans son annonce, Amazon partage également quelques tendances sur la façon dont les utilisateurs ont utilisé ses enceintes durant le mois d’avril. Aux USA, « les clients ont posé à Alexa plus de questions sur la cuisine au cours d’une seule semaine d’avril que la semaine de Thanksgiving l’année dernière – généralement la période la plus occupée pour ces questions. »

« Le nombre de fois où les clients ont demandé « quelle heure est-il? » est récemment en baisse – « Alexa, quel jour est-il? » est en hausse », indique également le géant du e-commerce.

Les enceintes Amazon se vendent assez bien, sauf l’Echo Look (une enceinte équipée d’une caméra) dont l’entreprise a récemment annoncé la fin de la prise en charge.