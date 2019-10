Utiliser votre smartphone au réveil n’est pas une (si) mauvaise idée

C’est une habitude qui est déjà présente pour de nombreuses personnes. On se réveille avec l’alarme de notre smartphone, puis on prend celui-ci et on commence à consulter Facebook, Twitter ou encore Presse-Citron. Un comportement proche de l’addiction comme le reconnaissent désormais de nombreux acteurs de la Silicon Valley. Certains considèrent même que le smartphone pourrait empêcher de dormir. De nombreuses études ont vu le jour pour dénoncer l’impact du smartphone sur nos rythmes biologiques, notamment à cause de la lumière des écrans. Mais les choses seraient plus compliquées.

Votre smartphone n’est pas complètement votre ennemi

Selon le site Bustle, entre 46 et 61% des personnes utilisent un smartphone dans les cinq minutes qui suivent leur réveil. Mais si on parle souvent des effets négatifs de ce comportement, il y a aussi des avantages. Ainsi, un article de 2014 publié dans la revue Sleep montrait que la lumière bleue aidait en fait à combattre la fatigue ou encore que cela pouvait avoir des effets positifs sur notre mémoire.

C’est plutôt la raison pour laquelle on utilise notre smartphone qui pourrait en fait poser problème. Puisqu’on s’en sert pour envoyer ou répondre à des mails, cela génère du stress très tôt dans la journée. Or, si les scientifiques plaident pour le droit à la déconnexion, c’est parce que cela permet de réduire les effets négatifs sur la santé mentale.

C’est bien le soir en revanche qu’il faudrait éviter d’utiliser notre smartphone puisque cela peut impacter notre capacité à nous endormir.

Attention tout de même, si l’usage du smartphone au réveil n’a pas que des effets négatifs, ceux-ci existent tout de même. L’idéal est donc de s’en passer, mieux vaut attendre un peu. Pourquoi ne pas opter pour un réveil plus traditionnel, et prendre le temps de se réveiller, tout en douceur ?