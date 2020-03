Uxbridge Voice : la mini enceinte Google Assistant en mode « rock’n roll »

Une nouvelle (mini) enceinte connectée chez Marshall

En plus de sonoriser de très nombreux groupes de rock (entre autres), le géant américain Marshall propose depuis quelques années déjà une sélection de casques audio, d’enceintes et même un smartphone (London). Aujourd’hui, le groupe annonce une nouvelle (et toute petite) enceinte connectée, au nom relativement imprononçable : Uxbridge Voice.

Plus compacte (1,39 kg) que les enceintes Acton et Stanmore, la nouvelle enceinte Marshall Uxbridge Voice se charge évidemment de diffuser de la musique une fois appairée à un terminal Bluetooth, mais elle est également animée par Google Assistant. On y retrouve aussi Alexa, les compatibilités AirPlay 2 et Spotify Connect, sans oublier les possibilités multi-room.

Du côté de chez Marshall, on explique : « Petite en taille mais énorme du point de vue sonore, cette enceinte offre une expérience audio nette et précise. » Concrètement, l’enceinte offre une réponse en fréquence de 54 – 20 000 Hz, avec un amplificateur 30W de classe D. A noter que l’ensemble fonctionne via un câble d’alimentation (fourni évidemment).

On retrouve également trois curseurs sur le dessus de l’enceinte, pour régler le son « à l’ancienne« , en modulant le rendu des graves et des aigus. Dommage toutefois de ne pas retrouver ici les boutons de commandes analogiques semblables à ceux présents sur une Stockwell 2 (pour ne citer qu’elle). Marshall annonce également un système de reconnaissance vocale via « un micro à double canal avec contrôle du bruit acoustique« , qui permet à l’utilisateur de dicter une commande vocale à distance, sans s’égosiller.

Prix et disponibilité

Cette nouvelle enceinte Marshall Uxbridge Voice sera disponible dès le 8 avril prochain, au tarif de 199 euros. Elle sera déclinée en noir et en blanc. Un catalogue qui s’étoffe progressivement chez Marshall, et qui propose désormais près d’une quinzaine d’enceintes, connectées ou non, à vocation nomade ou domestique.