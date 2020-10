Vente Flash Microsoft Surface : jusqu’à 669€ d’économies !

Microsoft profite d’un temps calme du côté des promotions chez les marchands pour proposer une vente flash exclusive sur sa boutique officielle. Du 30 octobre au 1er novembre, une belle partie de la gamme Microsoft Surface est en réduction. Si vous vouliez acheter une Surface Pro 7, un Surface Book 3 ou un Surface Laptop 3, c’est le moment de faire des économies ! Baptisée Surface Deals, cette vente flash permet aux clients d’économiser jusqu’à 669 € sur leur achat, avec du matériel à jour et des plus puissants du marché. Jusqu’au 1er novembre, bénéficiez de 20% de réduction sur cette sélection de Microsoft Surface :

Bon plan Surface Pro 7 : jusqu’à 499 € d’économie

La gamme Surface Pro est un incontournable depuis plusieurs années chez Microsoft. La Surface Pro 7 est le dernier modèle sortie (en octobre 2019), et c’est le compromis parfait entre tablette et PC portable. Son écran de 12,3 pouces assure une lisibilité en toute circonstance et son poids plume couplé à sa finesse est idéal pour le transport. Sous le capot de cette tablette, on retrouve une puce Intel Core de 10e génération.

Du 30 octobre au 1er novembre, Microsoft propose une vente flash sur toutes ses Surface Pro 7, avec 20% d’économies à la clé. Sur son modèle le plus accessible, Microsoft propose un prix jamais vu, à 735€ au lieu de 919€. Pour les versions plus puissantes, la réduction peut monter jusqu’à 499€. C’est le moment de se doter de la première Surface Pro à proposer une prise USB-C (tout en conservant l’entrée USB type A), et choisir une mémoire ultrarapide de 256 Go, la compatibilité WiFi 6, et sa caméra frontale qui embarque la reconnaissance faciale.

Découvrez tous les modèles en promotion :

669 € de remise sur la Surface Book 3

Pour ces Surface Deals sur le site officiel de Microsoft, ce sont les Surface Book 3 qui ont droit à la plus grosse promotion. Destiné à un usage professionnel, ce Surface Book 3 propose un écran de 13,5 ou 15″ avec un processeur Intel Core i5 associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Alors qu’il rivalise largement à des PC portables classiques, il se démarque, car l’écran est détachable du clavier, pour passer en mode tablette et gagner de l’espace. Une fois le clavier enclenché, il se transforme en véritable PC portable, avec un design efficace.

Pour sa campagne de promotion la Microsoft Surface Book 3 la plus abordable est disponible avec une réduction de 360 €, à 1 439 € au lieu de 1 799€. Toutes les configurations du produit sont concernées par cette offre, en 13,5 comme en 15 pouces. La réduction maximale est sur le modèle 15″ avec un processeur Intel Core i7, 32 Go de RAM et 1 To de stockage, qui a droit à 669€ de réduction :

Vente flash Surface Laptop 3 : économisez jusqu’à 589€

Si vous ne cherchez pas un hybride, mais un ultraportable classique, Microsoft l’excellent Surface Laptop 3 en promotion jusqu’au 1er novembre. Vous pouvez ainsi profiter d’un rabais de 20% sur le produit, ce qui abaisse son prix jusqu’à 589 €. Vous pourrez par exemple vous offrir le Surface Laptop 3 à partir de 919 € au lieu de 1 149 €.

Comme les autres modèles Surface, cet ordinateur ultraportable a la particularité de proposer un écran tactile. Disponible en version de 13,5 ou de 15 pouces, il embarque un port USB-C et un USB-A. Pour le stockage vous pouvez aller de 128 à 1 To (SSD) et de 8 à 16 Go pour la RAM. Son design est très élégant et épuré, facilement transportable et disponible en plusieurs coloris sobres. L’outil idéal si vous êtes étudiants, ou que vous avez besoin d’un outil de travail bien construit, puissant et permettant de faire tourner l’intégralité des logiciels de bureautique.

Les Surface Deals sont disponibles du 30 octobre au 1er novembre sur le site officiel de Microsoft. Pour découvrir toutes les promotions de l’événement, c’est par ici :

