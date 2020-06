Vente Flash : pack Canal+ Disney+ à 19,90€ par mois (1er mois pour essayer)

Canal+ prépare la rentrée, et propose jusqu’au 30 juin une très belle vente flash sur son offre Canal+ et Pack+. Pour 19,90€ par mois au lieu de 34,90€, vous accédez aux chaînes du groupe (Canal+ Sport, Cinéma, Séries, Décalé, Family) et à Disney+. Vous avez un mois pour essayer l’offre et vous rétracter si elle ne vous convient pas.

Les 3 points forts de l’offre 1️⃣ Un mois pour essayer

2️⃣ MyCanal est présent sur une multitude de supports

3️⃣ Les catalogues combinés Canal+ / Disney+ En temps normal, cet abonnement est vendu pour 34,90€ cette offre à 19,90€ est donc une aubaine. Premier League, derniers films, séries US en avant-première, exclusivités Disney+… il y a des programmes pour tous les goûts. Découvrir l’offre

ℹ️ Tout savoir sur ce Pack Canal+

Dans ce pack, d’autres avantages sont proposés, comme l’accès à Cafeyn (1 600 titres de presse en illimité) ou l’accès offert pendant 3 mois au pack MultiSports avec le Foot, le Golf et le Rugby.

Cette offre est intéressante d’une part grâce à son prix. Pour l’abonnement classique à Canal+ et Canal+ Décalé, vous bénéficiez de toutes les autres chaînes du pack, et de l’abonnement à Disney+. Il est aussi très intéressant, car il vous donne accès au multiécran.

📺 Canal+ : l’avantage du multiécran

Lors de la souscription à cette offre Canal+, vous aurez le choix entre le Cube TNT (location offerte) ou le décodeur Canal+ 4K (6€ par mois). Si vous ne voulez pas vous encombrer, vous pouvez aussi choisir d’utiliser un équipement dont vous disposez déjà via l’application MyCanal (Apple TV par exemple).

Vous pourrez ensuite regarder les chaînes du pack sur 2 écrans en même temps, l’application MyCanal étant présente sur une multitude de supports.

Cette vente flash Canal+ n’est disponible que jusqu’au 30 juin, soyez donc rapide pour en profiter. On le rappelle, vous profitez du premier mois pour essayer.

Profiter de l’offre

🏰 Disney+ : un catalogue en pleine expansion

Dans ce bon plan Canal+, la présence d’un abonnement Disney+ est un atout évident. Le nouvel acteur du streaming a su convaincre les utilisateurs grâce à ses exclusivités comme les licences du MCU ou Star Wars. Son catalogue va s’étoffer dans les prochaines semaines avec l’arrivée des séries Marvel comme Falcon and The Winder Soldier et WandaVision.

Sur Disney+ le multiécran est un avantage, avec la possibilité de gérer sept profils et de visionner le contenu sur quatre écrans en même temps. Les familles nombreuses seront ravies.