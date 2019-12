Les Ventes Flash de Noël Amazon se poursuivent de plus belle avec d’excellentes remises dont vous pouvez profiter ce mercredi matin. Vous trouvez des appareils électroniques, mais aussi une très grande variété de produits à prix cassé sur la plateforme en ligne. Nous avons dressé une liste des meilleures réductions du jour. Celle-ci est mise à jour en temps réel pour que les bonnes affaires soient le plus frais possible.

Voir toutes les offres

Ventes Flash de Noël Amazon : les offres en direct



Voir toutes les promotions

Dernière mise à jour : mercredi 11 décembre, 11h35

C’est entre le 9 et le 22 novembre que vous aurez la possibilité de profiter des Ventes Flash de Noël sur Amazon, une opération qui fait suite au Black Friday qui a eu lieu fin novembre. Une fois de plus, le site offre de très belles remises, mais cela demande également d’être très rapide pour se saisir des meilleures offres. Les stocks réduiront très largement au fur et à mesure des heures et des jours qui s’enchainent, c’est donc dès maintenant qu’il faut en profiter sur Amazon.

Amazon passe aux Ventes Flash de Noël post Black Friday

À la fin du mois de novembre, Amazon a déjà très largement cassé les prix sur une immensité de produits lors du Black Friday. Sachant que de très nombreuses marques de références faisaient des promotions, un très grand nombre d’utilisateurs ont pu faire des économies avant Noël, sachant que ceux-ci anticipé sur les cadeaux de fin d’année. Les ventes flash de Noël Amazon sont donc une deuxième occasion pour faire des bonnes affaires et trouver des références qui pourront faire plaisir à vos proches.

Les Ventes Flash de Noël Amazon ont officiellement débuté le 9 novembre. Comme le Black Friday, l’opération spéciale séduit de plus en plus les français en partie parce que les promotions peuvent parfois être aussi conséquentes que fin novembre. Cela achèvera de convaincre tous ceux qui hésitaient encore à faire de belles affaires, que ceux soient pour eux ou pour les personnes à qui ils souhaitent faire plaisir à Noël.

Tout comme l’opération annuelle, les Ventes Flash de Noël Amazon ne concernent pas uniquement des produits liés à l’électronique ou à l’informatique. Vous trouverez une immensité de réductions sur des catégories très diverses et variées comme la mode, le sport, le lifestyle, le bricolage ou encore la décoration. Parfois, les promotions sont telles qu’elles peuvent atteindre les -70% et les -80%.

En plein dans ses Ventes Flash de Noël, Amazon prend donc le large sur une très bonne partie des marchands français. Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Boulanger n’ont pas encore montré de réaction face au géant américain. Malgré tout, il ne serait pas si surprenant que ça de voir quelques belles réductions ponctuelles dans les jours à venir. Reste à savoir si elles seront aussi attrayantes que celle du marchand en ligne au rayonnement mondial.

Voici toutes les offres flash sur Amazon :

Voir toutes les offres

Ventes Flash de Noël Amazon en cascade

Si les Ventes Flash de Noël Amazon sont à saisir, elles demandent surtout d’être extrêmement rapides puisque les stocks sont comme toujours très limités. Cette opération peut concerner des grandes marques de référence comme Huawei, Apple ou encore Samsung pour les smartphones, mais aussi Sony, Microsoft et Nintendo pour les consoles. Des ruptures de stocks ont déjà eu lieu en début de semaine lors des 2 premiers jours de cette édition, ce qui montre aussi qu’il faut être vif pour ne pas risquer de voir passer le produit qui vous attire vous passer sous le nez.

Mais si vous êtes trop rapide lors de ces Ventes Flash de Noël Amazon, sachez que le marchand en ligne propre un délai de rétraction. Durant 30 jours, vous pouvez renvoyer le produit que vous avez acheté dans la précipitation et vous faire intégralement rembourser, sans discussion. Avec cette deuxième chance, pas de risque de faire un achat qui ne vous convient pas et de vous retrouver coincé avec la sensation d’avoir perdu vos sous.

Lors de ce mercredi, n’hésitez pas à voir les Ventes Flash de Noël sur Amazon si vous avez un peu le temps. Vous pourrez choisir un ou plusieurs produits qui vous plaisent, mais aussi préparer vos cadeaux de Noël tranquillement depuis chez vous. Le tout en réalisant de belles économies et en faisant plaisir à l’approche de Noël. Sur sa plateforme, Amazon a mis en avant une catégorie dédiée à ces promos afin qu’elles soient plus faciles à trouver.

Mais si vous n’avez pas envie de voir toutes les Ventes Flash de Noël sur Amazon, vous pouvez passer directement par la barre de recherche de la plateforme. Même si le marchand leur a dédié une catégorie complète, il peut parfois être difficile de s’y retrouver, contrairement à une simple page de résultat de recherche dédiée au produit que vous cherchez.

Amazon baisse les prix sur de très belles marques

Les opérations comme le Black Friday ou les Ventes Flash de Noël sont de très belles occasions pour Amazon de se faire connaître par le public. Le marchand en ligne ne participe pas de très près aux soldes, principalement car il est difficile d’y trouver de très belles marques en promotion aussi conséquente. Il donne donc le meilleur de ses réductions lors de telles occasions.

En ce mercredi matin de décembre, vous pourrez trouver plusieurs produits en promotion, dont la PS4 de Sony ou la Xbox One de Microsoft. Les deux consoles de jeux se trouvent dans la liste des meilleures ventes de cette fin d’année pré-Noël et les Ventes Flash de Noël Amazon devraient encore faire monter les compteurs des expéditions grâce à des prix de -50%.

Ceux qui voudraient trouver un ordinateur ou un smartphone plutôt qu’une console se tourneront vers des marques populaires comme Microsoft et ses Surface Pro 7, Asus, Dell, Acer ou encore HP. Ceux qui apprécient la marque Apple pourront se tourner vers les promotions faites sur les MacBook Pro. Les iPad Pro sont aussi la cible de remises intéressantes.

Voici l’accès à toutes les offres flash Amazon :

Voir toutes les offres