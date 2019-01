Verily, la filiale de Google dédiée aux sciences lève un milliard de dollars

Le jeudi 3 janvier, Verily a officiellement annoncé qu’il venait de lever plus d’un milliard de dollars lors d’un tour de table dirigé par la société de capital-investissement Silver Lake. Néanmoins, l’entreprise n’a pas communiqué sur la façon dont ces fonds allaient être utilisés. De plus, celle-ci a tendance à être plutôt discrète sur ses activités, si ce n’est pour quelques projets.

Un projet de Google dédié aux « soins de santé » ?

Outre Silver Lake, le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario s’est joint au consortium en tant que nouvel investisseur et bailleur de fonds.

Dans un communiqué, Andrew Conrad, PDG de Verily, a indiqué : « Nous avons recours à un financement externe pour accroître la flexibilité et l’optionalité dans le cadre de l’expansion de nos principaux domaines d’intervention stratégiques ». En somme, il n’a pas réellement indiqué ce que l’entreprise ferait de ce nouveau montant, si bien que l’on sait simplement qu’il sera lié au domaine de la HealthTech. Il y a deux ans, Verily avait déjà levé des fonds à hauteur de 800 millions de dollars grâce à l’investisseur singapourien Temasek.

Du même coup, il est prévu que Ruth Porat, directrice financière de Google et d’Alphabet, et Egon Durban, directeur du management de Silver Lake, se joignent tous deux au conseil d’administration de Verily. Pour l’instant, les dirigeants d’Alphabet tels que Larry Page, Sergey Brin et David Drummond en font déjà partie, au côté de Andrew Conrad. Pour sa part, Egon Durban a déclaré : « Les capacités uniques, les partenariats de classe mondiale et la vision audacieuse de l’entreprise lui permettent de s’attaquer aux problèmes les plus importants qui affectent les soins de santé dans le monde ».

Fondée en 2015, Verily dédie son activité principale à la recherche sur les sciences de la vie. C’est elle qui a travaillé sur un projet de lentilles connectées destinées à aider les diabétiques. Au mois de novembre 2018, l’entreprise a révélé qu’elle mettait fin à son projet, jugeant que le défi était finalement trop compliqué à relever pour elle.

