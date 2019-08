« Maman, j’ai raté l’avion » va avoir le droit à un reboot sur Disney+

Maman, j’ai raté l’avion fait partie des classiques du cinéma de ces 30 dernières années. Le film, sorti dans les salles obscures en 1990 avait ensuite eu le droit à quatre suites, de moins en moins réussies, il faut bien le reconnaître. Il n’empêche que les aventures de Kevin McCallister vont donc avoir le droit à une nouvelle jeunesse…

Maman, j’ai raté l’avion rebooté par Disney

Ces derniers temps, il y a une vraie tendance à vouloir faire des reboots dans tous les sens. Si Matrix y a échappé pour l’instant, Charmed n’a pas eu cette chance. L’on ne sait pas encore si c’est une bonne nouvelle pour Maman, j’ai raté l’avion, mais Disney+ semble vouloir donner un coup de neuf à son catalogue.

Bob Iger, le PDG de Disney a donc confirmé le reboot de plusieurs projets bien connus : La Nuit au Musée, 13 à la Douzaine, Journal d’un Dégonflé et donc le fameux classique Maman, j’ai raté l’avion. L’on ignore encore quelle forme vont prendre ces projets, s’il s’agira de séries ou de films. Mais avec le recul, ces décisions étaient prévisibles. Le rachat du catalogue de Fox ouvre le champ des possibles pour Disney et la tendance au remake forment un alliage imparable.

Attention toutefois, une chose est sûre, ces projets ne sortiront jamais dans les salles. Ils sont uniquement destinés à la future plateforme de streaming Disney+. L’on imagine déjà qu’ils vont être vus et revus à l’envi à l’occasion des fêtes de fin d’année. L’année de sortie n’est pas encore connue, mais il ne s’agit pas non plus de grand cinéma. On peut donc pencher pour des sorties relativement rapides…

Et pour ceux qui ressentiraient un peu de nostalgie à l’égard du premier film, on vous laisse revoir la bande-annonce…