Vers une sortie (très) anticipée pour le Galaxy S21 ?

Au mois d’octobre, Apple a finalement sorti ses nouveaux smartphones : l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. En plus d’être les premiers smartphones 5G de la marque, ces appareils utilisent aussi nouveau processeur qui, pour la première fois, profite de la technique de gravure en 5nm.

Cette nouvelle technologie permet à Apple de proposer des appareils plus puissants. Et si pour le moment, on n’a pas encore d’indicateurs officiels concernant les ventes et les précommandes des iPhone 12, de nombreuses sources suggèrent qu’Apple est en train de réussir son pari.

Des prévisions suggèrent également qu’en 2021, la firme de Cupertino réalisera des ventes record, dépassant celles de 2015.

Un concurrent des iPhone 12 le plus vite possible ?

Désormais, on attend les prochains smartphones Android afin de voir comment les constructeurs vont réagir à la sortie de l’iPhone 12. Et actuellement, des rumeurs suggèrent déjà que Samsung pourrait sortir ses prochains porte-étendards plus tôt que d’habitude.

Il y a deux semaines, nos confrères de Sammobile relayaient des rumeurs provenant de Corée du Sud suggérant que Samsung essaierait de sortir la série Galaxy S21 le plus tôt possible. Les sources indiqueraient que le constructeur pourrait même être prêt à sortir ces modèles (normalement prévus pour 2021) avant la fin de l’année.

Pourquoi ? En substance, Samsung voudrait reprendre son élan après les ventes décevantes de 2020 à cause de la COVID-19.

Pour le moment, il ne s’agit bien entendu que de rumeurs. Et il faut rester extrêmement prudent. Cependant, les choses se précisent.

Dans un tweet publié il y a quelques jours, Roland Quandt, une source qui est régulièrement relayée par les médias, indique que la production des composants pour le Samsung Galaxy S21 Ultra semble déjà avoir commencé. Néanmoins, la même source admet qu’il faut encore confirmer s’il s’agit d’une production de masse ou bien d’une production d’échantillons.

Samsung Galaxy S21 Ultra (part) production seems to be starting rn. Will have to wait a little to confirm if this is mass production or just sampling for PVT/DVT devices. — Roland Quandt (@rquandt) October 30, 2020

Des rumeurs circulent déjà au sujet du design

Actuellement, des rumeurs circulent déjà au sujet du design du Samsung Galaxy S21 et de ses variantes. Et d’après celles-ci, la façade de ces appareils devrait être quasiment identique à celle de leurs prédécesseurs (un écran sans bordures avec une bulle pour la caméra frontale).

En revanche, sur le dos, Samsung pourrait opter pour un module caméra plus discret. Sinon, le Samsung Galaxy S21 Ultra pourrait avoir cinq capteurs sur le dos, contre quatre pour le S20 Ultra.

Samsung va aussi utiliser un nouveau processeur

Lors de la présentation des iPhone 12, Apple a vanté les mérites de son nouveau processeur A14 Bionic, qui est gravé en 5nm. Et normalement, les prochains smartphones haut de gamme de Samsung devraient aussi utiliser un nouveau processeur qui bénéficie d’une technologie similaire.

D’ailleurs, selon Sammobile, Samsung vient d’annoncer qu’il présentera ce nouveau processeur, l’Exynos 1080, le 12 novembre.