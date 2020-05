[Vidéo] Epic Games fait la démonstration de son Unreal Engine 5… sur PlayStation 5 !

Epic Games officialise l’Unreal Engine 5 (sur PS5) !

C’est dans le cadre du Summer Game Fest que le géant Epic Games a décidé d’officialiser son nouveau moteur Unreal Engine 5. Un moteur graphique nouvelle génération, à destination bien sûr du PC, mais aussi (et surtout ?) des futures consoles Xbox Series X et PlayStation 5. Pour sa présentation, Epic Games a diffusé une vidéo réalisée… sur PS5 !

Selon Epic Games, il s’agit bien là de ce que la « next gen » sera capable de nous offrir, une fois que les développeurs auront évidemment les outils en mains et qu’ils maîtriseront les entrailles des futures consoles. La vidéo mise en ligne par Epic Games permet de découvrir un souci du détail inédit, avec une démo technique qui en met clairement plein la vue, comme souvent d’ailleurs avec les démos techniques concernant l’Unreal Engine.

Les jeux pas avant un an (au moins) ?

N’espérez toutefois pas retrouver cette qualité sur vos écrans en fin d’année, puisqu’il s’agit ici d’une démo optimisée au maximum, pour démontrer l’étendue des capacités de l’Unreal Engine 5. Autrement dit, il ne s’agit pas d’un « vrai jeu« . Une démo qui intègre deux technologies distinctes, à savoir Nanite, qui s’occupe de le côté géométrique, et Lumen, qui gère de son côté les effets de lumière de façon dynamique.

Toutefois, selon Tim Sweeney, CEO d’Epic Games, il ne faut pas s’attendre à voir des jeux de cet acabit avant « un peu de temps« . Ce dernier prend l’exemple de la Xbox 360 et d’un certain Gears of War, lancé un an après la console, et qui fut l’un des premiers gros représentants de la next-gen (et de l’Unreal Engine 3). Il va donc sans doute falloir patienter un an (au moins) pour découvrir des titres vraiment « next gen » sur nos consoles Xbox Series X et PS5.

A noter que le nouvel Unreal Engine 5 sera compatible PS5, Xbox Series X, PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, iOS et Android, mais qu’il ne sera pas déployé en version preview, pour les développeurs, avant début 2021. Autant dire que les premiers jeux exploitant à fond le potentiel de cet Unreal Engine 5 n’arriveront pas avant quelques années…