La next-gen PS5 et Xbox Series X : Qui fait le meilleur départ ?

Nous venons de vivre un premier tournant de la course à la next-gen avec les deux premiers temps de communications de PlayStation et Xbox via deux conférences. C’était à hier à 17h du côté de Sony, et hier à 19h30 du côté de Microsoft. Nous risquons de vivre plusieurs semaines calmes maintenant, il est donc l’heure de dresser un premier bilan pour voir quel constructeur démarre le mieux.

E3 2018, Xbox lance la next-gen

C’est à partir de l’E3 2018 que les mots « next-gen » sont pour la première fois utilisés par Microsoft. Bien entendu, rien de bien fou à l’époque, Phil Spencer annonce juste que la suite est actuellement en cours du côté de Microsoft.

Avril 2019, Sony attaque le premier

Le 16 avril 2019, Sony dévoile une interview de Mark Cerny dans le magazine Wired qui annonce les premières informations officielles de la PlayStation 5. Sony était donc le premier à lancer la communication autour de la next-gen. On y apprenait quelques infos, sur les objectifs, les premières caractéristiques techniques de la console. Cependant, le nom « PlayStation 5 » ou l’abréviation « PS5 » ne sera jamais utilisé par Sony.

E3 2019, Microsoft relance la hype

Lors de l’E3 2019, en juin à Los Angeles, Microsoft relance la hype avec une vidéo qui présente l’équipe derrière la next-gen et donne rendez-vous pour les fêtes de fin d’année 2020. Le Project Scorpio est le nom de code de cette nouvelle génération. Cependant, toujours rien au sujet des caractéristiques.

Octobre 2019, Sony annonce officiellement la PlayStation 5

Le 8 octobre 2019, c’est l’annonce officielle de la PlayStation 5 par Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment. L’homme dévoile officiellement le nom de la console et confirme sa sortie pour fin 2020. La manette (toujours sans nom) est elle aussi bien mise en avant avec l’annonce de la technologie haptique.

Décembre 2019, Microsoft casse les Game Awards avec la Xbox Series X

Le 13 décembre 2019, Microsoft casse les Game Awards avec l’annonce de la Xbox Series X. Le design de la console et les premières caractéristiques sont donc dévoilés par Microsoft. Une démonstration technique de Hellblade II Senua’s Saga a provoqué une grosse hype avec une séquence assez impressionnante (cinématique et non gameplay). Dans la foulée, Xbox publie un communiqué de presse officiel pour dévoiler les premiers détails de la cette Xbox Series X et nous donne rendez-vous dans les prochaines semaines pour de nouvelles informations sur la next-gen.

Janvier 2020, Sony dévoile le logo de la PS5 et casse Internet

Début 2020, le traditionnel CES de Las Vegas a tenu toutes ces promesses et nous avons eu le droit à plusieurs conférences, dont celle de Sony. Ce soir là, Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment monte sur scène pour parler de l’incroyable parcours de la PS4. Après cinq minutes sur scène, ce dernier aborde la next-gen et le logo de la PS5 sera dévoilé. Rien de plus. Le minimum syndical pour Sony qui continue d’être discret, 9 mois après l’annonce de sa console. Jim Ryan promet cependant de nouvelles informations pour le printemps 2020.

Quelques semaines plus tard en février, le site officiel de la PS5 était mis en ligne avec un formulaire de contact pour recevoir toutes les informations à venir sur la PS5. Mais en tout cas, avec ce seul logo (qui reprend le logo de la PS3, PSVITA et PS4), Sony casse le Net. Et la photo devient la photo gaming la plus liké de l’histoire d’Instagram.

Début 2020, Microsoft sème des informations et maîtrise sa com’

Au début de l’année 2020, Microsoft va semer quelques infos par-ci, par-là concernant la next-gen. On y apprend leur stratégie au sujet des jeux cross-gen et que les joueurs Xbox One allaient pouvoir en profiter pendant deux ans après le lancement de la Xbox Series X. L’arrivée également du XCloud qui va être prêt pour la next-gen. Puis, en février 2020, sans prévenir, une première grosse liste d’information est lâchée par Microsoft et cela s’annonce déjà incroyable. Les 12 Tflops confirmés, processeur personnalisé de nouvelle génération exploitant les dernières architectures Zen 2 et RDNA 2 d’AMD. DirectX avec le Ray Tracing accéléré, stockage SSD, la rétrocompatibilité totale de la console (Xbox, Xbox 360, Xbox One), le fameux Smart Delivery qui permet d’acheter un jeu sur Xbox One et avoir la version Xbox Series X offerte. Bref, Microsoft continue de marcher sur l’eau !

Mars 2020, la première bataille à l’avantage d’Xbox.

Début mars, on apprenait que la Game Developers Conference était officiellement repoussée à cause de l’épidémie du Coronavirus. Lors de cet événement, le plus grand au monde qui concerne surtout les professionnels de l’industrie du jeu vidéo (principalement les développeurs qui travaillent sur les machines, sur les jeux…) Microsoft et Sony avaient des plans. Microsoft est le premier à se lancer le 16 mars 2020 et dévoile toutes les caractéristiques de la Xbox Series X. Rappel de toutes les infos que l’on savait déjà, et démonstration du Ray Tracing sur Minecraft et Gears 5, toutes les infos très détaillées de chaque recoin de la machine.

Deux jours plus tard, c’est à Sony de sortir de son silence avec sa première conférence pour dévoiler les caractéristiques de la PS5. Hélas, cette première sortie sera un raté. La conférence en elle-même était bien maîtrisée et fort intéressante… Pour des développeurs et des professionnels. Pour les joueurs, c’était une heure de torture technique avec des graphiques, des PowerPoint et des termes incompréhensibles. Au final, les joueurs retiennent seulement que la PS5 est globalement moins puissante que la Xbox Series X, mais qu’elle dispose du SSD le plus performant et le plus rapide à ce jour. Mais, ce n’est pas sur que cet argument à lui seul soit capable de séduire le consommateur quand on sait que la puissance et les performances de la console ne font pas partie des priorités du consommateur pour l’achat de sa console. Les priorités sont surtout orientées vers la marque de la console, les jeux exclusifs, le choix des amis pour jouer ensemble et le prix. Sur ce point-là, Sony pourrait avoir l’avantage en proposant un prix moins élevé. La question de la rétrocompatibilité est vraiment abordée de façon très vague ce qui va perdre encore les joueurs. On apprend que seulement 100 jeux PS4 seraient rétrocompatibles avant d’apprendre que ce serait en réalité les 4.000 jeux du catalogue PS4. Rien cependant concernant la PSOne, PS2 et la PS3.

Le même jour, Microsoft prendra une nouvelle fois la parole à travers un talk sur Mixer. Mais cette fois, ce ne sera pas une réussite non plus. Une heure d’échange entre différents membres de chez Xbox et des développeurs de la Xbox Series X avec rien de bien intéressant pendant une longue heure. Quelques jours plus tard, suite au bad buzz de Sony avec la rétrocompatibilité, Microsoft effectue un rétropédalage et explique que ce ne sont pas tous les jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One qui seront rétrocompatibles, mais des milliers de jeux de l’histoire Xbox.

Xbox Series X vs PS5 – Où en sommes nous ?

Voilà donc (déjà) deux ans que la next-gen est lancée, avec cette fameuse déclaration de Phil Spencer lors de l’E3 2018. À ce jour, l’avantage est forcément du côté de Microsoft. Une communication maîtrisée, claire, sans zone de flou, l’esthétique de la console d’ores et déjà dévoilée avec sa manette, l’ensemble des caractéristiques dévoilées avec de nombreuses fonctionnalités comme le Smart Delivery. Attention cependant à ne pas trop vendre du rêve sur certains points. Car Microsoft est déjà revenue sur ses propos concernant la rétrocompatibilité en annonçant que finalement, ce ne sont pas tous les jeux de l’univers Xbox qui le seront, mais des milliers. On attend maintenant impatiemment le prochain temps de communication qui sera sans doute consacré aux jeux, au Game Pass et au XCloud.

Sony accuse donc du retard au niveau de la communication. C’était dans leur intérêt de communiquer le plus tard possible pour faire durer la génération PS4/Xbox One qu’ils ont survolée du début à la fin. Cependant, au plus ce premier temps de communication tardé à venir, au plus il allait être décisif et attendu. L’erreur était donc impensable… Et pourtant, c’est bien ce qu’il s’est produit en mars 2020. Alors tout est loin d’être perdu, car la bataille de la communication ne fait que commencer. Si Sony accuse un retard sur la technique et la technologie embarquée dans la PS5, cela en reste un élément moins important pour le consommateur. Ce qui va être décisif, c’est la bataille autour des services où là encore, Microsoft domine très largement. Mais également la bataille autour des jeux, du prix, et de la manette qui risque d’être assez impressionnante du côté de la PS5. La next-gen ne fait que commencer, mais le match d’ores est déjà bien entamé.

PS5 – Xbox Series X : A quand la prochaine manche ?

Après les conférences de la Game Developers Conference, le prochain temps de communication est fixé à juin pour Microsoft. Xbox avait prévu un gros E3 avec une grosse conférence qui est malheureusement tombée à l’eau à cause du Coronavirus. Cependant, Microsoft a déjà annoncé que des choses seront faites à cette période. On peut s’attendre donc à découvrir les premiers jeux Xbox Series X. Il y a de grandes chances pour que Sony communique également à cette période de juin ou juillet pour ne pas laisser trop d’avance à Microsoft, mais surtout pour se refaire de ce loupé de mars 2020.

Un report à prévoir pour les consoles next-gen ?

Depuis le début de l’année 2020, une crise sans précédent frappe le monde et semble arrêter le temps. De grandes villes comme Paris, New York, Los Angeles ou Shanghai deviennent des villes fantômes avec les mesures de confinements. De grandes entreprises à l’arrêt, en télétravail, des événements et conférences qui ne cessent d’être repoussées ou même annulées. Fait inédit, de nombreux films voient leur sortie au cinéma repoussée.

Le marché du jeu vidéo devrait être bientôt touché également que ce soit dans la production de jeux, mais aussi la production de consoles. Sony évoque déjà la possibilité d’un report de ses deux principales sorties à venir avec The Last Of Us Part II (29 mai) et Ghost of Tsushima (26 juin). Cependant, Sony annonce que le planning de production et de sortie de la PS5 n’est pour le moment pas impacté et que la fin d’année 2020 est toujours maintenue. Il en est de même du côté de Microsoft avec sa Xbox Series X.