Vidéo: oubliez l’iPhone 8 et regardez plutôt l’iPhone 11 ou iPhone 2020 !

Tous les sites spécialisés sont en quête de la moindre rumeur sur l’iPhone 8 et les fans de la marque sont tous impatients de le voir débarquer dans quelques mois, pourtant au moins une personne n’a pas les yeux tournés vers l’iPhone 8, mais vers l’iPhone 2020 ou si l’on suit la logique des lancements : l’iPhone 11 !



L’iPhone 2020 est une vision conceptuelle de ce que pourrait être l’iPhone en 2020, vu par un designer. Ce dernier a toutefois poussé très loin les capacités d’Apple car son iPhone imaginaire est tout simplement révolutionnaire. Ce dernier a poussé à l’extrême le côté Borderless de l’écran et a même proposé un écran à 360° !

Avec l’iPhone 2020, difficile de faire plus futuriste…

Les deux côtés de l’iPhone 2020 sont recouverts par un écran, ainsi que les faces latérales, offrant un design hallucinant à l’ensemble. Tous les composants sont placés en dessous du verre de l’écran et les boutons deviennent des fonctions tactiles sur les côtés.

Si un jour un iPhone 2020 venait à sortir, on ne veut même pas imaginer la facture d’une réparation d’écran, probablement votre 13ème et 14ème mois ! La vidéo nous montre également que ce modèle serait doté de trois processeurs et d’une batterie impressionnante prenant toute la surface du smartphone. On peut également distinguer la présence d’un double capteur photo.

Écran intégral oblige, la carte SIM et la MicroSD disposeraient d’un support spécial qui viendrait se loger dans une encoche sur le haut de l’appareil. Avec l’iPhone 2020, difficile de faire plus futuriste !

Présentation de l’iPhone 2020 avec écran à 360° !

