[Vidéo] RTX Voice : la nouvelle technologie signée Nvidia est disponible (et bluffante)

Le géant Nvidia, réputé notamment pour ses cartes graphiques et ses technologies dédiées aux gamers, officialise un tout nouveau plugin : RTX Voice. Ce dernier promet d’annuler toutes les formes de bruits parasites qui peuvent venir déranger une conversation en VoIP, un enregistrement de voix off, un commentaire en direct…

Nvidia confirme que sa technologie est d’ores et déjà compatible avec de nombreux logiciels, comme Xplit, Twitch, Slack et Discord, sans oublier Skype ou encore Zoom, l’une des stars de la vidéoconférence depuis la mise en place des mesures de confinement.

L’algorithme mis en place par Nvidia se charge donc d’analyser les bruits parasites, et de les supprimer, le tout, en temps réel évidemment. Le filtre permet ainsi de supprimer les bruits de clavier, les clics, mais aussi les bruits de ventilateur, un téléphone qui sonne, le son de la TV en arrière-plan ou encore les coups de marteau donnés sur le bureau. La preuve en vidéo ci-dessous.

