Vin Diesel en fait vraiment trop avec la saga Fast and Furious

La saga Fast and Furious a acquis une véritable renommée au fil des années, passant au-delà du mauvais film de voitures pour adeptes de tuning. L’univers s’est étendu, attrayant même de bons réalisateurs et acteurs dans ses filets. Pour autant, difficile de parler de ce que l’on pourrait décrire comme un monstre sacré du cinéma, du genre qui s’inscrit en lettres d’or au panthéon d’Hollywood. Mais, Vin Diesel, l’acteur phare de la série de films, ne semble pas vraiment voir les choses de la même manière.

Vin Diesel tombe dans l’excès

Même si le prochain opus de la franchise a été repoussé d’un an en raison du coronavirus, Vin Diesel continue d’en assurer la promotion. Si cela devrait ravir les fans de Fast and Furious, on prend peur à la perspective de la surenchère qui s’annonce. Il faut dire que l’acteur place déjà la barre très haut, signe de ce qui pourrait bien nous attendre.

Actuellement interrogé au sujet du film Bloodshot, il a notamment été interrogé sur le décès de l’acteur Paul Walker qui était avec lui à l’affiche du début de la franchise. Il est mort en 2013, durant le tournage de l’épisode 7, nommé de façon « surprenante » : Fast and Furious 7. Or, sa mort a été « utilisée » dans le scénario du film, qui lui rend aussi hommage. Là où certains pourraient avoir vu quelque chose de déplacé, Vin Diesel voit toute autre chose.

On a réussi à faire quelque chose de si beau et si classe. Ça pourrait être le meilleur moment de l’histoire du cinéma. Pas juste de ma carrière, mais de l’histoire du cinéma. Les hommes à travers le monde, tout le monde a pu pleurer, mais les hommes partout sur la planète, pour la première fois de l’histoire, ont pu pleurer ensemble.

On notera quand même que pour Vin Diesel, des hommes qui pleurent et pire qui pleurent ensemble, ça n’a pas l’air très normal. On espère quand même que l’acteur n’est pas trop sérieux…