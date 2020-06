Virgin Galactic va travailler avec la NASA pour proposer des vols touristiques vers l’ISS

Si le projet du tourisme spatial n’est pas encore d’actualité, les collaborations commencent à se multiplier afin qu’il puisse finir par voir le jour dans les années à venir. Pour ce faire, la NASA a annoncé la signature d’un nouveau contrat avec Virgin Galactic, la société de l’entrepreneur britannique Richard Branson.

Ce nouveau partenariat entre les deux parties vise à développer les voyages spatiaux destinés à l’ISS (Station Spatiale Internationale). Il est prévu que Virgin Galactic soit en charge de la mise en place d’un « nouveau programme privé de préparation des astronautes ». En somme, la société devra former les personnes qui souhaitent partir faire du tourisme dans l’ISS afin de les préparer à l’espace et aux conditions (très) spécifiques d’un tel voyage.

L’entreprise sera également en charge de la coordination, au sol comme dans l’espace, pour que les voyages soient un succès.

George Whitesides, PDG de Virgin Galactic, a réagi dans un communiqué en déclarant : « Nous sommes ravis de nous associer à la NASA dans le cadre de ce programme privé de vols spatiaux orbitaux, qui nous permettra non seulement d’utiliser notre plateforme de vol spatial, mais aussi d’offrir notre infrastructure de formation spatiale à la NASA et à d’autres agences ».

Dans un tweet consacré au sujet, l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine a fait savoir que l’agence donnerait des détails supplémentaires dans la semaine.

BREAKING: @NASA is developing the process to fly astronauts on commercial suborbital spacecraft. Whether it’s suborbital, orbital, or deep space, NASA will utilize our nation’s innovative commercial capabilities. RFI will be released next week. pic.twitter.com/MOvRMywZAK

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) June 19, 2020