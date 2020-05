La NASA cherche des participants prêts à passer 8 mois enfermés dans un laboratoire

L’année dernière, la NASA a dévoilé son calendrier spatial dans lequel elle fait part de sa volonté d’envoyer des humains poser le pied sur Mars d’ici l’année 2033. Toutefois, le projet est très ambitieux et demande de nombreuses expérimentations avant de pouvoir être mis à exécution dans les mois à venir.

Quels seront les effets de l’isolation sur les astronautes ?

Dans le cadre de ce projet, l’agence spatiale recherche actuellement des participants pour un projet bien particulier. Basée sur une précédente expérience qui a eu lieu en 2019, la NASA est en quête des personnes capables de passer huit mois dans un laboratoire russe situé à Moscou. Dans le passé, des groupes ont déjà passé 520 puis 105 jours dans le lieu dédié.

L’étude servira à savoir comment un équipage pourra vivre en isolation du monde tout en faisant des travaux liés à la recherche scientifique.

La NASA veut également déterminer les effets psychologiques de l’isolation dans un tel espace durant huit mois consécutifs. Sur place, l’installation aura « des aspects environnementaux similaires à ceux que les astronautes sont censés connaître lors de futures missions vers Mars », bien qu’elle serve aussi à résoudre la même problématique dans le cadre de futurs voyages sur la Lune.

Pour être participant, il faut avoir la nationalité américaine, être motivé et âgé de 30 à 55 ans, mais également parler couramment l’anglais et le russe. Il faut aussi avoir une formation d’officier militaire, un master spécialisé ou un doctorat. Les personnes choisies seront rémunérées en fonction des contrats signés avec la NASA, précise l’agence spatiale sur la page web dédiée.

L’isolation est une question qui intéresse beaucoup la NASA et son ambition d’envoyer des humains sur Mars. Le trajet (aller) vers la planète rouge dure environ 9 mois, ce qui veut dire qu’une telle mission spatiale durera au moins un an et demi (18 mois) —période durant laquelle les astronautes seront voués à rester isolés.

Pour rappel, le record du temps passé consécutivement dans l’espace est de 437 jours (14 mois), il a été réalisé par le russe Valeri Poliakov en 1994.