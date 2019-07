Vivo Nex 3 : une façade couverte à 100 % par l’écran ?

Bien que la plupart des constructeurs revendiquent aujourd’hui des smartphones avec des écrans « borderless », l’écran ne couvre jamais 100 % des façades de ces appareils.

Mais la marque Vivo travaillerait actuellement sur un modèle qui pourrait atteindre ce ratio « screen-to-body » de 100 %.

Du moins, c’est ce que suggère un article récemment publié par le site The Verge, qui cite une publication du compte Twitter Ice Universe. Depuis un moment, ce compte est assez souvent relayé par les médias, en raison des fuites qu’il publie et qui sont assez souvent vérifiées après la sortie des produits.

Dans un tweet publié aujourd’hui, Ice Universe partage la photo de ce qui serait le verre pour l’écran d’un smartphone Vivo en cours de développement, qui pourrait être le Vivo Nex 3. La publication évoque un écran qui serait incurvé à presque 90° et sous-entend que l’appareil pourrait avoir une façade entièrement couverte par l’écran. De plus, il n’y aurait ni encoche ni trou percé pour l’écran.

It has no Hole, no Notch, is a complete screen, and the forehead and chin are also top level.

— Ice universe (@UniverseIce) July 25, 2019