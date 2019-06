Voici les 10 patrons les plus appréciés par leurs salariés en 2019

Spécialisée dans le recrutement, la plateforme Glassdoor réalise régulièrement des classements portant sur diverses sujets tels que les questions les plus improbables posées en entretien ou les entreprises offrant le meilleur salaire en France.

Cette fois-ci, celle-ci s’est attelée au classement des patrons les plus appréciés par leurs salariés. Pour ce faire, Glassdoor s’est appuyée sur les évaluations et les commentaires que les employés ont laissés entre mai 2018 et 2019. Un minimum de 20 évaluations de l’entreprise ont été pris en compte, pour 20 avis sur le PDG et 20 sur l’équipe de direction.

Christian Sutherland-Wong, PDG et Directeur Général de Glassdoor, a déclaré au sujet de ce top : « C’est un privilège de récompenser des leaders exceptionnels qui, du point de vue de leurs employés, se démarquent de par leur vision unique, leur confiance et leur communication. Le prix du Top des PDG de Glassdoor est de plus en plus compétitif chaque année, et je félicite chaque gagnant pour leur victoire ».

Comme le montre le classement, les PDG les plus appréciés sont issus d’entreprises aux secteurs divers comme le conseil, les télécoms, la recherche et autre. Les patrons Jean-Paul Agon (L’Oréal)et Stéphane Richard (Orange) avaient tous deux été élus dans un classement similaire quelques années auparavant, là où les autres PDG figurent dans un tel top pour la première fois. Cette année, une seule femme fait partie de ce classement, contre neuf hommes, il s’agit d’Isabelle Kocher (ENGIE).

Qui sont les 10 patrons les plus appréciés par leurs employés ?

10. Jeff Bezos (Amazon) — Approbation : 97%

9. Isabelle Kocher (Engie) — Approbation : 97%

8. John Flint (HSBC Holdings) — Approbation : 97%

7. Stéphane Richard (Orange) — Approbation : 97%

6. Antoine Frérot (Veolia) — Approbation : 98%

5. Emmanuel Faber (Danone) — Approbation : 98%

4. François Jacq (CEA) — Approbation : 98%

3. Nicolas Dufourcq (BpiFrance) — Approbation : 98%

2. Jean-Pierre Letartre (EY) — Approbation : 99%

1. Jean-Paul Agon (L’Oréal) — Approbation : 99%