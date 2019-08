Voici les 10 vidéos de YouTube les plus détestées de l’histoire

Si la vidéo la plus détestée de YouTube a fait parler d’elle il y a quelques mois déjà, voici un tour d’horizon plus général sur les vidéos qui comptent le plus de pouces rouges (gris) sur la plateforme américaine.

Quelles sont les vidéos les plus détestées de YouTube ?

10. Cortando O Botão Do YouTube › — Aruan Felix

Mise en ligne sur YouTube en décembre 2015, la vidéo comptabilise pas moins de 2,5 millions de pouces rouges, contre 867 000 pouces bleus. Durant trois minutes, le créateur de contenu Aruan Felix s’amuse à tenter de détruire son trophée des 100 000 abonnés, là où il en compte actuellement plus de 5,3 millions. Difficile de dire pourquoi la vidéo a été autant détestée, mais l’on peut supposer que les abonnés n’ont pas apprécié que le YouTubeur détruise le symbole d’une réussite à laquelle ils ont contribué à s’abonnant à la chaîne.

9. Bibi H – How it is ( wap bap … ) — BibisBeautyPalace

La neuvième vidéo de ce classement sur les contenus les plus détestés de YouTube est une chanson, thématique assez récurrente de ce top 10. Dans celle-ci, la chanteuse est mise en scène dans un lit ou dans une ancienne maison en train d’enlever les draps qui cachent de vieux meubles. Elle compte plus de 3 millions de pouces rouges pour 517 000 pouces bleus et un total de plus de 58 millions de vues.

8. Baby Shark Dance — Pinkfong! Kids’ Songs & Stories

Si la chanson Baby Shark semble avoir eu droit à son heure de gloire, celle-ci cumule plus de 3,1 millions de dislikes contre 9,1 millions de pouces bleus. En termes de vues, la vidéo en cumule tout de même plus de 3,2 milliards pour une sortie en juin 2016 sur YouTube.

7. Friday — Rebecca Black

Les chansons continuent à se faire une place dans ce classement avec un titre qui dépeint la vie quotidienne d’une lycéenne. Publiée en 2011, elle ne cesse d’accumuler les pouces rouges avec un total de 3,5 millions contre 1 million de pouces rouges.

6. Official Call of Duty: Infinite Warfare Reveal Trailer — Call of Duty

Nul doute que le trailer du jeu vidéo Call of Duty : Infinite Warfare n’a pas plu aux adeptes, si bien qu’il cumule plus de 3,8 millions de dislikes pour seulement 603 000 pouces bleus. Les commentaires ont également été nombreux avec plus de 781 000 interventions, pour plus de 42 millions de vues.

5. Despacito — Luis Fonsi featuring Daddy Yankee

Il n’est pas si étonnant que Despacito fasse partie des vidéos les plus détestées de YouTube en ce qu’elle est également l’une des vidéos les plus vues de toute la plateforme https://www.presse-citron.net/despacito-maintenant-6-milliards-de-vues-youtube/. Partagée en janvier 2017, elle comptabilise plus de 6,3 milliards de vues pour 34 millions de pouces bleus et… 4,1 millions de pouces rouges. C’est le premier contenu au monde a avoir dépassé les 6 millions de vues sur le service.

4. Can this video get 1 million dislikes? — PewDiePie

Avec un tel titre et une vidéo partagée par l’un des plus gros YouTubeur au monde, ce n’est pas surprenant que les abonnées de PewDiePie aient exaucé sa volonté en ajoutant le plus de pouces rouges à sa vidéo. Score : 4,2 millions de dislikes contre 273 000 likes.

3. It’s Everyday Bro — Jake Paul featuring Team 10

Également connu sur YouTube, Jake Paul n’a pourtant pas demandé à ses abonnés d’y ajouter le plus de pouces rouges possible. Partagé sur la plateforme en 2017, le clip comptabilise 4,4 millions de dislikes.

2. Baby — Justin Bieber featuring Ludacris

Partagée sur YouTube en 2010, la vidéo comptabilise le nombre impressionnant de 10 millions de dislikes contre 10 millions de pouces bleus et 2,1 milliards de vues.

1. YouTube Rewind 2018 — YouTube

La vidéo YouTube la plus détestée de la plateforme est donc une vidéo partagée par…YouTube. Elle a effectivement été particulièrement critiquée par les utilisateurs, qui ont jugé que leurs YouTubeurs préférés ne faisaient pas partie de la vidéo. Score absolu : 16 millions de dislikes contre seulement 2,6 millions.