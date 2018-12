Le YouTube Rewind 2018 est la vidéo la plus dislikée de l’année

Comme à son habitude, YouTube a publié une vidéo récapitulative montrant les temps forts de l’année 2018 à travers le monde. Partagé sur le service à la date du 6 décembre, le Rewind 2018 comptabilise déjà 2 millions de pouces bleus… pour 8 millions de pouces rouges.

Le YouTube Rewind 2018, une vidéo avec trop d’absents ?

Ce nombre impressionnant de pouces rouges fait du YouTube Rewind 2018 la vidéo la plus dislikée de l’année 2018, et la deuxième vidéo de toute l’histoire de la plateforme appartenant à Google. C’est la chanson Baby, de Justin Bieber, qui se place sur la première marche du podium, avec 10 millions de pouces bleus et 9,7 millions de pouces rouges. Même dans ce cas, le ratio entre les utilisateurs qui ont apprécié et ceux qui n’ont pas aimé est moins important que celui du fameux YouTube Rewind 2018. Un résultat impressionnant pour une vidéo qui aurait pourtant dû plaire aux adeptes de la plateforme.

Si ce Rewind 2018 n’a pas plus aux utilisateurs de YouTube, c’est principalement parce que beaucoup ont trouvé qu’il y avait des absents parmi leurs créateurs de contenus préférés. En effet, PewDiePie n’apparaît pas, alors que c’est actuellement le YouTubeur qui comptabilise le plus d’abonnés avec un nombre atteignant bientôt les 76 millions. D’ailleurs, le créateur suédois a rapidement répondu dans une vidéo intitulée « Critique du YouTube Rewind 2018 ».

De la même façon, d’autres YouTubeurs qui comptabilisent également des milliers d’abonnés ne sont pas présents, à l’exemple de Logan Paul et Shane Dawson. Le combat de boxe qui a opposé KSI et Logan Paul au mois d’août n’apparaît pas non plus, alors qu’il a rassemblé environ un million de viewers. L’on peut supposer que YouTube a fait ce choix en raison des polémiques suscitées par certains de ces YouTubeurs cette année. Pour rappel, Logan Paul a eu la mauvaise idée de filmer un cadavre lorsqu’il est allé faire un vlog au Japon, tandis que PewDiePie a employé le mot « Nigger », particulièrement controversé aux USA. Peu avant, il avait déjà été la cible de critiques car il avait sorti une vidéo montrant deux indiens, qu’il avait payés, levant une pancarte sur laquelle il était écrit « Mort à tous les Juifs ».

Coté français, des créateurs comme EnjoyPhoenix (3,4 millions d’abonnés) sont présents, là où Cyprien (12 millions d’abonnés) n’apparaît pas. De la même façon, plusieurs internautes se sont plaints du fait qu’aucun passage n’a montré de français alors qu’un passage du YouTube Rewind a été dédié à la Coupe du Monde, gagnée par la France.

