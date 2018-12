Voici les 5 films incontournables sur Netflix pour Noël

L’étrange Noël de Monsieur Jack

Sorti en 1994, L’étrange Noël de Monsieur Jack est devenu l’un des classiques auquel le scénariste et réalisateur Tim Burton a participé. Le long métrage narre le récit de Jack Skellington, un épouvantail qui vit dans la ville d’Halloween. Après quelques années, celui-ci s’y ennuie, si bien qu’il décide alors de partir vers d’autres horizons. Lors de son voyage, il découvrira alors la ville de Noël, qui lui donnera l’idée bien étrange d’aller fêter Noël à Halloween-ville. À ce jour, le film est disponible sur Netflix.

Les Chroniques de Noël

Mis en avant par Netflix depuis son arrivée sur la plateforme, Les Chroniques de Noël raconte les difficultés d’un frère et d’une soeur qui ont du mal à s’entendre et à retrouver la complicité d’enfance. Ils prévoient alors de filmer le père Noël le soir du Réveillon, mais évidemment, rien ne se passe comme prévu. Teddy et Kate Pierce se retrouveront donc à devoir sauver Noël.

Super Noël

Alors que le père Noël tombe d’un toit, Scott Calvin se voit dans l’obligation de le remplacer pour assurer la distribution des cadeaux. Néanmoins, il accepte le contrat sans lire les petites lignes et pense assurer l’interim pour une année seulement. Mais ce qu’il ne sait pas, c’est qu’il a officiellement été désigné Père Noël. En moins de trois jours, Calvin prend plus de vingt kilos et une barbe blanche n’arrête pas de lui pousser.

Voisin contre voisin

Dans le quartier, Steve Finch s’occupe de superviser les décorations de Noël, si bien que son épouse et ses deux enfants doivent s’y plier depuis des années. Cependant, un nouveau voisin fait son arrivée en décidant d’installer de superbes décorations de Noël depuis la maison afin que celles-ci soient visibles depuis l’espace. Peu à peu, une guerre aux décorations s’installe entre les deux voisins.

La Princesse de Chicago

Venue de Chicago, une jeune pâtissière et son associé se rendent dans une autre ville pour un participer à un concours. Une fois sur place, Stacy De Novo rencontre par hasard la duchesse Margaret de Montenaro, future épouse du prince Edward. La ressemblance est si frappante que les deux jeunes filles décident d’échanger leur vie pendant quelques jours.