Voici à quoi pourrait ressembler le prochain smartphone haut de gamme de Motorola

Motorola n’a pas une part de marché aussi importante que ceux des marques comme Samsung, Apple, Huawei ou Xiaomi. Mais pour autant, celui-ci continue de proposer des smartphones, et de lancer de nouveaux modèles chaque année.

Et pour 2020, la marque devrait prochainement lancer son nouveau smartphone haut de gamme, le Motorola Edge Plus. De nombreuses rumeurs concernant ce smartphone ont déjà circulé sur la toile et aujourd’hui, nous avons une image plus précise du design de l’appareil grâce à des rendus publiés par le compte Twitter d’Evan Blass (compte privé) qui est relayé par les médias.

💧[LEAKED] Alleged image of the rumored Motorola Edge Plus phone (Credit: Evleaks) pic.twitter.com/qikhWFdqfL — DigiSlice® (@DigiSlice) March 17, 2020

Ces rendus présumés révèlent un smartphone avec un écran presque sans bordures qui est incurvé sur les côtés, une bulle percée sur cet écran pour la caméra frontale, ainsi que la présence d’une prise jack pour les écouteurs. Ceux-ci corroborent également ce qui était déjà évoqué par de précédentes rumeurs, comme le fait que le Motorola Edge Plus devrait avoir une caméra principale de 108 mégapixels et un total de trois caméras sur le dos.

Les modèles haut de gamme de Motorola ?

D’après le site The Verge, qui relaie d’autres sources, le Motorola Edge Plus devrait avoir un ultra grand-angle de 16 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels avec le capteur principal de 108 mégapixels, être équipé d’un SoC Snapdragon 865 (ce qui permettra d’avoir des performances comparables à celles du Galaxy S20 Ultra et du Mi 10 Pro de Xiaomi), avoir 8 ou 12 Go de RAM, et une batterie de 5 000 mAh.

Et en plus du Motorola Edge Plus, la marque prévoirait de présenter un modèle plus abordable, le Motorola Egde, qui aura une caméra principale de 64 mégapixels, mais pas de 108 mégapixels.

D’après les rumeurs, Motorola aurait prévu de présenter ces appareils au Mobile World Congress de Barcelone. Mais comme le salon a été annulé à cause du COVID-19, la marque compterait officialiser ses nouveaux modèles haut de gamme le 3 avril.

Rappelons néanmoins que pour le moment, toutes les informations que nous évoquons dans cet article proviennent de sources non officielles. De ce fait, celles-ci sont à considérer avec une extrême prudence.