Voici à quoi ressembleraient le Samsung Galaxy S11 et le Galaxy S11e

En attendant la présentation du Samsung Galaxy S11 et de ses variantes en 2020, les rumeurs concernant ce prochain smartphone haut de gamme de la marque coréenne sont déjà nombreuses. Et il y a quelques jours, les médias ont commencé à s’intéresser au design que pourraient avoir ces appareils.

A priori, le Samsung Galaxy S11 et le Samsung S11e ne devraient pas être très extravagants.

À en croire les dernières rumeurs, le S11 aurait une façade inspirée de celle du Galaxy Note 10 : écran borderless, pas d’encoche, mais un trou placé au centre pour la caméra frontale.

Guess who is bringing you the very first and early look at the #Samsung #GalaxyS11…😏

As usual, 360° video + gorgeous 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over at @91mobiles

Deux sources, OnLeaks et 91Mobiles, ont publié des rendus présumés de l’appareil. Ceux-ci montrent des bordures extrêmement fines autour de l’écran et le petit trou pour la caméra frontale qui, contrairement à celui du Galaxy S11, est au centre, mais pas sur le l’un des coins supérieurs. Logiquement, le scanner d’empreintes digitales devrait être intégré à l’écran et sur le dos, il y aurait le logo de Samsung ainsi qu’un module caméra un peu inspiré de l’iPhone 11 Pro ou du Pixel 4, de forme rectangulaire, qui regroupe le flash et 5 caméras.

Normalement, ce smartphone haut de gamme devrait être équipé d’un SoC Snapdragon 865 ou d’un équivalent Exynos et d’après d’autres sources, le Galaxy S11 pourrait avoir un écran très fluide, avec un taux de rafraichissement à 120 Hz. D’autres appareils, dont le OnePlus 8 Pro et l’iPhone 12, pourraient d’ailleurs avoir la même caractéristique.

En ce qui concerne les caméras, des sources non officielles suggèrent que le S11 pourrait avoir une caméra principale de 108 Mégapixels.

Ainsi, comme le Xiaomi Mi Note 10, cet appareil pourrait donc avoir 5 caméras sur le dos, avec un capteur principal de 108 Mégapixels.

Samsung Galaxy S11e : la version abordable se précise également

Comme l’année dernière, Samsung pourrait dévoiler une version plus abordable de son smartphone haut de gamme : le Galaxy S11e.

Et à l’instar du Galaxy S11, le S11e est déjà évoqué par certaines sources. D’après des rendus présumés publiés par OnLeaks et Pricebaba, le Galaxy S11e aura un aspect général très similaire à celui du S11, mais avec un écran plus petit et seulement trois caméras sur le dos (regroupés dans un module similaire à ceux de l’iPhone 11 Pro et du Pixel 4).

And now, your very first look at the #Samsung #GalaxyS11e! 360° video + gorgeous 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over at @Pricebaba

Par rapport au Galaxy S10e, le S11e pourrait néanmoins profiter de quelques évolutions. Comme le S11, le S11e serait doté d’un SoC pour les smartphones haut de gamme, un Snapdragon 865 ou équivalent, qui serait accompagné d’une mémoire RAM de 6Go. L’absence de scanner d’empreintes digitale sur le dos, dans ces rendus, suggère également que celui-ci sera intégré à l’écran.

En revanche, le Galaxy S11e ne serait pas équipé de la caméra de 108 mégapixels.

Mais bien entendu, étant donné qu’elles proviennent de sources non officielles, tous les détails décrits dans cet article sont encore à prendre avec des pincettes.