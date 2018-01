Voici à quoi ressembleraient le Samsung Galaxy S9 et le S9+

Lors du CES de Las Vegas, Samsung a annoncé que ses nouveaux smartphones hauts de gamme seraient présentés au Mobile World Congress de Barcelone, ce mois de février. Plus précisément, cette présentation se fera lors d’un événement spécial le 25 février.

Et alors que cette date approche à grands pas, des fuites sur les deux smartphones arrivent petit à petit, comme les rendus postés hier par Evan Blass (ou @Evleaks) sur le site Venturebeat.

Ce qui saute aux yeux, ce sont les ressemblances des Galaxy S9 et S9+ avec les modèles précédents. Cela suggère que Samsung va faire du neuf avec du vieux.

En effet, les S9 et S9+ seraient dotés du SoC Snapdragon 845 pour les variantes américaines et chinoises tandis que les variantes distribuées dans le reste du monde seraient équipées d’un équivalent Exynos, le SoC Exynos 9810.

Mais ce qui rendra les nouveaux hauts de gamme de Samsung assez spéciaux, ce serait l’appareil photo. Dans un tweet annonçant l’évènement du 25 février, Samsung évoque en effet une caméra « réimaginée ». Et les rumeurs évoquent déjà un APN de 12 MP à ouverture variable, couplé à un autre APN 12 MP à ouverture fixe. Le tout serait capable de générer des vidéos en slow motion exceptionnels.

