Voici le classement des 50 entreprises les plus innovantes au monde

Le Boston Consulting Group vient de dévoiler son classement des 50 entreprises les plus innovantes au monde. La première entreprise française est dix-neuvième… et ce n’est pas une licorne du digital.

L’innovation est-elle réservée aux entreprises œuvrant dans le digital ou les internets ? C’est ce que l’on serait tenté de penser quand on découvre le dernier classement publié par le BCG (Boston Consulting Group). Un classement établi en interrogeant plus de mille cadres dirigeants dans le monde issus de toutes les industries, et également fondé sur les performances des entreprises. Dans les dix premières firmes de la douzième édition ce palmarès annuel figurent huit entreprises « informatiques » ou nées avec Internet, les deux exceptions étant des marques automobiles, Tesla (une entreprise que l’on pourrait considérer comme digital native) et Toyota.

Même un rapide survol de la liste BCG 2017 des 50 entreprises les plus innovantes met en évidence l’impact de la révolution numérique. Des géants technologiques de longue date occupent une fois de plus les premières places, alors que de nouveaux entrants tels que Uber et Airbnb ont rejoint la liste. D’autre part, pour les entreprises plus anciennes, selon l’analyse du BCG, le rôle croissant de l’innovation numérique est évident, y compris chez des géants de l’industrie traditionnelle comme General Electric et Daimler. L’enquête démontre que le recours à la technologie pour obtenir un avantage en matière d’innovation n’est plus du ressort des seules entreprises dites « technologiques ».

Les entreprises US en tête, les allemandes juste derrière

Si les sociétés américaines tiennent une fois de plus le haut du pavé en faisant presque un carton plein dans les dix premières places (neuf boites US dans le top 10), les mieux classées derrière ce peloton de tête ne sont ni japonaises ni chinoises mais allemandes. Sur le podium on retrouve Apple, qui tient la première place depuis plusieurs années, devant Google et Microsoft. Si vous voulez mon avis personnel, je ne pense pas que la suprématie d’Apple dans ce classement soit très justifiée, et j’aurais mis Google, voire Facebook ou Tesla loin devant. Dans le top 10, on trouve également Amazon, Facebook, IBM ou Uber.

De fait, sur les cinquante entreprises les plus innovantes au monde, vingt-huit sont américaines. L’Allemagne est deuxième avec huit représentants. Et devinez qui est troisième, là encore devant le Japon et à égalité avec la Chine ? La France. Orange est dix-neuvième (après un bond de 25 places par rapport au classement de 2016). Axa est trente-quatrième et perd quatre places tandis que Renault occupe la quarantième place. Il est intéressant (et navrant ?) de constater que parmi les huit entreprises allemandes et les trois entreprises françaises, aucune n’est de la génération internet/digitale, toutes étant des représentantes de l’industrie traditionnelle. Seul Orange pourrait se targuer d’être un acteur de l’économie numérique, mais ses origines sont trop anciennes pour que l’on puisse considérer le géant des télécoms comme une pure startup du digital.

Même s’ils ne sont « que » troisièmes, les grands gagnants de cette année sont chinois. Alibaba fait son entrée en onzième position, alors que Tencent, arrive directement à la quatorzième place. Pas mal pour des entreprises ayant pour la plupart à peine une quinzaine d’années d’existence…

La page interactive du classement n’a pas encore été mise à jour avec les données 2017 (en tout cas cela ne fonctionne pas au moment où cet article est écrit), mais vous pouvez déjà vous faire une idée avec les précédents classements avec cette timeline fort bien conçue.

Source