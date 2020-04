Voici comment Apple sécurise votre micro sur le nouvel iPad Pro

Apple sous-entend assez souvent qu’il protège mieux la vie privée de ses clients que d’autres entreprises. Si ce discours ne convainc pas forcément tout le monde, au moins, chaque année, la firme essaie d’apporter de nouvelles fonctionnalités en matière de sécurité.

Avec les nouveaux iPad Pro, Apple propose une petite nouveauté pour sécuriser les microphones : en substance, lorsque l’iPad Pro est utilisé avec un clavier, et que vous fermez celui-ci, le microphone est physiquement coupé.

Cette nouveauté a été découverte par nos confrères de 9to5Mac, dans des documents d’Apple. « Les modèles d’iPad à partir de 2020 comportent également la déconnexion du microphone matériel. Lorsqu’un boîtier compatible MFI (y compris ceux vendus par Apple) est attaché à l’iPad et fermé, le microphone est déconnecté du matériel, empêchant les données audio du microphone d’être mises à la disposition de tout logiciel, même avec des privilèges root ou noyau dans iPadOS ou dans le cas où le firmware est compromis », lit-on dans ces documents.

De fait, même si quelqu’un parvient à compromettre la sécurité de votre iPad, le micro sera automatiquement débranché lorsque vous fermez le clavier.

Notons que cette nouvelle fonctionnalité de l’iPad est directement inspirée de celle des ordinateurs d’Apple. Comme le rappelle 9to5Mac, depuis 2018, sur les Mac équipés d’une puce T2, le micro est automatiquement coupé si l’appareil est fermé.

L’iPad veut devenir un ordinateur

Une fois de plus, donc, l’iPad se rapproche des ordinateurs portables. Depuis un moment, en effet, Apple essaie de présenter ses tablettes comme des machines capables de remplacer les ordinateurs dans certains scénarios.

Avec la mise à jour vers iPadOS, Apple avait apporté des éléments inspirés d’interfaces de systèmes d’exploitation d’ordinateurs sur ses tablettes. Et récemment, en même temps que les nouveaux iPad Pro, la firme a lancé la prise en charge complète des souris ou des pavés tactiles sur l’iPad. Le clavier nouveau clavier Maginc Kyeboard inclut un pavé tactile, mais il est également possible de connecter une souris via USB ou Bluetooth à un appareil sous iPadOS 13.4 (tous les iPad Pro, les iPad Air 2 et plus récent, les iPad de cinquième génération et plus récents, ainsi que les iPad mini 4 et plus récents).