C’est une petite révolution qui s’annonce : Facebook lance un outil qui permettra de voir quel type d’information il a collecté sur l’activité de ses membres en dehors de sa propre plateforme et de ses applications et qui leur permettra de dissocier ces données de leurs comptes.

Il faut savoir – mais si on ne le sait pas on s’en doute fortement – que Facebook recueille des renseignements sur ses utilisateurs de deux façons : premièrement, par le biais des renseignements que vous saisissez dans son site Web et ses applications, et deuxièmement, en suivant les sites Web que vous visitez lorsque vous n’êtes pas sur Facebook. C’est pourquoi, comme l’indique Facebook, après avoir visité un site Web de vente de baskets, vous verrez probablement une annonce à ce sujet dans votre fil d’actualité Facebook ou Instagram : « Par exemple, imaginez qu’un site web de vêtements souhaite diffuser des publicités auprès des personnes intéressées par un nouveau modèle de pantalon. Le site web peut indiquer à Facebook qu’une personne utilisant l’appareil X a consulté ce modèle de pantalon. Si les informations de cet appareil correspondent au compte Facebook de quelqu’un, nous pourrons montrer des publicités pour ce modèle de pantalon à cette personne. Il n’est pas toujours facile de comprendre la façon dont la publicité sur Internet fonctionne. » C’est ainsi que fonctionne le re-targeting (ciblage à posteriori en fonction de votre historique de navigation, ce qui n’est parfois pas du tout pertinent). Fondamentalement, Facebook surveille où vous allez, partout sur Internet, et utilise vos empreintes numériques pour vous cibler avec des publicités. Mais les utilisateurs de Facebook n’ont jamais été en mesure de consulter ces données externes que Facebook a recueillies à leur sujet, jusqu’à présent.

Afin d’affiner ce qu’il connait de vous, Facebook suit votre historique de navigation via le bouton « Se connecter avec Facebook », le bouton « J’aime », les commentaires Facebook, et des petits bouts de code invisible, appelé le pixel Facebook, intégrés sur d’autres sites. L’entreprise va commencer à déployer une fonctionnalité « Off-Facebook Activity » qui permet à ses membres de gérer ces données de navigation externe, conformément à une promesse faite il y a plus d’un an lorsque le PDG Mark Zuckerberg avait annoncé qu’elle allait développer une fonctionnalité alors appelée « Clear History ».

Déconnecter votre historique de navigation de votre profil Facebook

Le nouvel outil affichera un condensé des sites Web tiers qui ont partagé votre visite avec Facebook et vous permettra de déconnecter cet historique de navigation de votre compte Facebook. Vous pourrez également choisir de ne plus participer au suivi des activités futures hors Facebook ou d’empêcher certains sites Web d’envoyer vos activités de navigation à Facebook. Selon plusieurs études, près d’un tiers de tous les sites Web incluent un tracker Facebook.

La nouvelle option Off-Facebook Activity sera d’abord activée auprès de certains utilisateurs en Irlande, en Corée du Sud et en Espagne. Facebook a déclaré qu’il continuerait à déployer cette fonctionnalité partout ailleurs au cours des prochains mois. L’outil se trouvera dans Paramètres > Activité hors Facebook, et comprendra une option qui permettra d’effacer son historique de navigation. Après vérification, il ne semble pas encore disponible par ici. Cependant, il est important de noter que ni l’annonce de Facebook ni les captures d’écran de la fonctionnalité ne mentionnent le mot « supprimer », car les informations de navigation ne seront pas supprimées, mais seulement dissociées de votre compte Facebook. En d’autres termes, Facebook conservera les données, mais les rendra anonymes au lieu de les associer à votre profil.

Facebook explique dans son billet de blog :

« Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez donc voir et contrôler les données que d’autres applications et sites web partagent avec Facebook, en pouvant :

Voir un résumé des informations que d’autres applications et sites web ont envoyées à Facebook au moyen de nos outils professionnels en ligne ; Déconnecter ces informations de votre compte si vous le souhaitez ; Choisir de déconnecter votre future activité en dehors de Facebook de votre compte pour l’ensemble de votre activité en dehors de Facebook ou pour certaines applications ou certains sites web uniquement. »

Si vous désactivez la collecte des activités hors Facebook ou effacez l’historique des activités hors Facebook, votre historique de navigation ne sera pas utilisé pour cibler les publicités sur Facebook, Instagram ou Messenger. On comprend donc que les données ne sont pas supprimées des serveurs Facebook. Tout comme Facebook recueille toujours des informations de navigation anonymes et agrégées auprès des personnes qui sont déconnectées ou qui n’ont pas de compte Facebook, Facebook traitera de la même manière les personnes qui ont choisi de ne être tracées par des sites Web externes, a confirmé un porte-parole de Facebook à BuzzFeed News.

L’outil est enfin lancé, plus d’un an après que l’entreprise ait annoncé qu’elle lancerait la fonctionnalité, initialement commercialisée sous le nom de « Clear History » par Zuckerberg lors de la conférence des développeurs de la société en mai 2018, F8. Une annonce visant à limiter les critiques sur la position de l’entreprise concernant la confidentialité et les données clients au lendemain de l’affaire Cambridge Analytica. Facebook a confirmé que cette nouvelle fonctionnalité pourrait avoir un impact sur les résultats financiers de l’entreprise, car elle aura une incidence sur la façon dont les publicités seront ciblées dans l’avenir.