Voici comment importer vos données de Chrome à Microsoft Edge (Chromium)

Après avoir tenté en vain de populariser son navigateur Microsoft Edge pendant des années, Microsoft a décidé de changer de stratégie en remplaçant sa technologie EdgeHTML par Chromium (celle de Google Chrome) sur son navigateur.

La nouvelle version de Microsoft Edge, dont le déploiement a débuté il y a quelques jours, utilise donc la même technologie que Chrome, ce qui résout les problèmes de compatibilité que le navigateur avait avec certains sites web (en effet, les sites optimisés pour Google Chrome le sont aussi pour la nouvelle version de Egde).

De plus, cette nouvelle version de Microsoft Edge prend en charge les extensions Chrome.

En substance, la plupart des raisons qui vous ont poussé à installer un autre navigateur sur Windows 10 au lieu d’utiliser celui qui est proposé par défaut ne sont plus valables. En revanche, Edge est bien entendu lié au compte Microsoft et non au compte Google.

Et si vous souhaitez donner une chance à Microsoft Edge en utilisant cette nouvelle version basée sur Chromium, le navigateur vous facilite même la vie en important les données, telles que les mots de passe, qui étaient stockées sur Chromium.

Importer les données de Chrome à Microsoft Edge

Pour importer les données de Google Chrome à Microsoft Edge, voici ce qu’il faut faire.

Ouvrez Microsoft Edge puis ouvrez le menu du navigateur (les trois points en haut, à droite).

Allez dans les paramètres, puis ouvrez l’onglet « Profils » et cliquez sur « Importer les données du navigateur ».

Sur la fenêtre qui apparait, vous devez sélectionner le navigateur depuis lequel les données doivent être importées, un profil, ainsi que les types de données à importer (mots de passe, onglets, etc.)