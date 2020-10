Voici comment LinkedIn vous aide à changer de métier

La COVID-19 ne provoque pas seulement une crise sanitaire, mais également une crise économique mondiale qui, selon les estimations de l’Organisation internationale du Travail, affecterait plus de 245 millions d’emplois. Face à cette situation, LinkedIn, le réseau social professionnel de Microsoft, a décidé de lancer de nouvelles fonctionnalités destinées à aider les personnes affectées par cette pandémie à retrouver un travail.

Et parmi ces fonctionnalités, il y a Career Exeplorer, qui doit permettre à une personne de trouver des opportunités de reconversion basées sur ses compétences. « Parfois, la voie à suivre n’est pas claire. Notre nouvel outil Career Explorer peut découvrir des carrières dans lesquelles vous pourriez faire la transition et que vous n’auriez peut-être pas envisagées en mappant les compétences que vous possédez à des milliers de postes », explique Tomer Cohen, Global Head of Product.

Une aide aux reconversions sur LinkedIn

En d’autres termes, cet outil de LinkedIn peut vous suggérer des métiers auxquels vous n’auriez jamais pensé en analysant les compétences inscrites sur votre profil. Mais ce n’est pas tout. Si certaines compétences manquent à votre profil, LinkedIn peut aussi suggérer des formations pour compléter celui-ci. Et le réseau social peut mettre en avant des membres de votre réseau qui travaille dans le domaine qui vous est suggéré et qui peut vous aider à décrocher un job dans celui-ci.

L’exemple cité par LinkedIn est celui d’un serveur de restaurant. D’après le réseau social professionnel, un serveur américain aurait à 71 % les mêmes compétences qu’un spécialiste en service client, un métier pour lequel la demande est toujours élevée. De ce fait, la reconversion serait tout à fait possible.

Par ailleurs, Microsoft aurait identifié 26 millions d’utilisateurs de LinkedIn qui pourraient facilement faire une transition vers l’un des métiers les plus demandés, juste en ajoutant quelques compétences à leurs profils. Mais malheureusement, pour le moment, Career Explorer n’est pour le moment disponible que pour les utilisateurs anglophones.

Une photo de profil pour indiquer si vous recherchez un job, ou si vous recrutez

Sur Facebook, les cadres de photos de profil vous permettent de soutenir une cause ou une équipe de foot. Sur LinkedIn, il s’agira d’un moyen de signaler si vous êtes à la recherche d’un emploi ou bien si vous recrutez. D’après LinkedIn, ces cadres augmenteraient de 40 % les InMails reçus des recruteurs, pour ceux qui ont utilisé le cadre #OpenToWork.

Sinon, LinkedIn veut également former ses utilisateurs pour les entretiens d’embauche en ligne. En effet, les professionnels interrogés par le réseau social indiqueraient majoritairement que ce type d’entretien continuera à être utilisé, même après la COVID-19.

Face à la hausse du chômage due à la COVID, de nombreux acteurs américains ont lancé des programmes afin d’aider les personnes impactées à se reconvertir. Par exemple, Google a récemment lancé, aux USA, des certifications qui donnent accès à des dans des domaines d’emploi à forte croissance et bien rémunérés – aucun diplôme universitaire n’est requis.