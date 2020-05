Voici comment Mozilla protège ceux qui réutilisent les mots de passe

Face aux concurrents tels que Google Chrome ou Microsoft Edge, Mozilla essaie de séduire les internautes en développant des fonctionnalités pour protéger leurs données personnelles. En plus de ses protections contre le tracking, la fondation propose également l’application Lockwise qui permet d’enregistrer les mots de passe (synchronisés avec Firefox) pour se connecter facilement aux autres applications, sans compromettre la sécurité des comptes avec des mots de passe trop faciles.

Et cette semaine, Mozilla lance de nouvelles fonctionnalités pour Lockowise pour signaler un utilisateur lorsque celui-ci utilise un mot de passe qui a fait l’objet d’une fuite, ou qui est devenu vulnérable.

Une fonctionnalité pour protéger ceux qui réutilisent les mots de passe

En substance, Lockowise inclut un tableau de bord qui liste tous les mots de passe enregistrés sur l’app. Et si l’utilisateur a été victime d’une fuite de données connue, cela sera signalé sur ce tableau de bord.

Mais ce n’est pas tout. Mozilla a aussi inclus une fonctionnalité pour protéger les internautes qui réutilisent le même mot de passe sur plusieurs services. Si le mot de passe que vous utilisez sur un site A est identique à celui qui a fuité sur un site B, Mozilla vous le signalera en indiquant que ce mot de passe est vulnérable.

Si la fondation peut proposer cette fonctionnalité sur Lockowise, c’est grâce à Firefox Monitor, une autre fonctionnalité qui analyse les bases de données de fuites afin de vérifier si les identifiants de ses utilisateurs figurent dans ces fuites.

La fondation assure également qu’elle peut proposer ces fonctionnalités tout en respectant la vie privée de ses utilisateurs. « Ne vous inquiétez pas, Firefox ne connaît pas vos mots de passe réels. Cette nouvelle fonctionnalité vérifie automatiquement votre liste de mots de passe cryptée par rapport aux informations du site Web violé », lit-on dans une annonce.

Rappelons qu’en plus de ses fonctionnalités contre les cookies et les traqueurs, et de ces fonctionnalités pour protéger les mots de passe des utilisateurs, Mozilla veut aussi proposer son propre VPN. À l’instar des autres VPN sur le marché, celui-ci protège la vie privée, tout en permettant à l’utilisateur de naviguer plus vite.