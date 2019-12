Voici la fiche technique que le Galaxy S10 Lite pourrait avoir

Depuis quelques semaines, des rumeurs évoquent un modèle baptisé « Galaxy S10 Lite » que Samsung pourrait sortir prochainement. Et si pour le moment, on n’a pas de date, les fuites et les rumeurs concernant ce modèle, qui devrait être une version plus abordable du Galaxy S10, sont déjà nombreuses sur la toile.

Cette semaine, c’est la fiche technique présumée de l’appareil qui fuite. Comme le rapporte Android Authority, ces informations proviennent du site allemand WinFuture.

D’après cette source, le S10 Lite serait équipé d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080 et un ratio de 19,5 :9.

Comme les smartphones haut de gamme sortis par Samsung en 2019, l’appareil aurait un trou percé sur l’écran pour la caméra frontale, qui serait un capteur de 32 mégapixels (f/2.2).

Sur le dos, le Galaxy S10 Lite aurait une caméra principale de 48 mégapixels (f/2.0), un ultra grand-angle de 12 mégapixels et une caméra macro de 5 mégapixels (f2.4).

Un haut de gamme abordable ?

Sous le capot, l’appareil aurait un SoC snapdragon 855, associé à 8 Go de mémoire RAM et 128 Go de stockage interne auquel on pourra un volume de 1 To grâce à une carte microSD.

La batterie aurait une capacité de 4 500 mAh et le smartphone serait compatible avec la recharge rapide 45 W.

A priori, à la différence du Galaxy S10e, il s’agira donc d’un véritable smartphone haut de gamme dont les performances seront comparables avec celles des appareils premium sortis en 2019. Cependant, Samsung devrait cibler une gamme de prix en dessous de celle des Galaxy S10 et Note 10.

D’ailleurs, on notera qu’en plus du Galaxy S10 Lite, Samsung envisagerait aussi de sortir une version « Lite » de Galaxy Note 10.

Mais bien entendu, pour le moment, aucune de ces informations n’a encore été confirmée par Samsung.