Quelques éléments de la fiche technique du premier smartphone Android de Microsoft

Après avoir abandonné Windows Mobile, Microsoft s’apprête désormais à sortir un smartphone sous Android. Au mois d’octobre, lors d’un événement consacré à ses nouveaux appareils Surface, la firme de Redmond a dévoilé le Surface Duo. Il s’agit d’un smartphone à deux écrans, qui tourne sous Android.

Aujourd’hui, des ressources sont déjà disponibles pour les développeurs, afin que ceux-ci puissent adapter leurs applications à ce format particulier. En revanche, pour le moment, Microsoft n’a pas encore donné d’indications en ce qui concerne la fiche technique que ce smartphone pourrait avoir.

Néanmoins, on s’attend à ce que Microsoft n’équipe pas le Surface Duo des mêmes composants que ceux des derniers appareils haut de gamme. Et récemment, le site Windows Central a publié quelques informations sur la fiche technique que cet appareil pourrait avoir.

D’après les sources relayées par Windows Central, le Surface Duo aurait deux écrans AMOLED de 5,6 pouces, avec un ratio de 4 :3, et une résolution de 1 800 x 1 350. L’appareil utiliserait un processeur Qualcomm Snapdragon 855 (le prédécesseur du Snapdragon 865 que l’on trouve sur les flagships de 2020, comme le Mi 10 Pro de Xiaomi). Et ce processeur serait accompagné d’une mémoire RAM de 6 Go. Pour les photos, le Surface Duo serait équipé d’une caméra de 11 mégapixels. Sinon, ce smartphone utiliserait Android 10 à la sortie, mais une mise à jour vers Android 11 serait déjà prévue.

On rappelle que de précédentes rumeurs avaient déjà évoqué la possibilité que le Surface Duo utilise un processeur Snapdragon 855 au lieu du Snapdragon 865, à cause du fait que cet appareil aurait été développé bien avant que le nouveau processeur haut de gamme de Qualcomm ne soit disponible. Quoi qu’il en soit, Microsoft devrait davantage mettre en avant le format à deux écrans, le logiciel, ainsi que les fonctionnalités de productivité.

Le Surface Neo est plus incertain

Mais si le Surface Duo pourrait être lancé dès cette année, il est possible de Microsoft décide de retarder le lancement du Surface Neo (une tablette à deux écrans). Les deux appareils ont été présentés en même temps, mais le Surface Duo a été conçu pour utiliser Windows 10X (une nouvelle version de Windows) et non Android.

Or, récemment, Microsoft a indiqué qu’il revoyait ses plans pour Windows 10X. Si ce nouveau système d’exploitation a été développé pour les tablettes à deux écrans, celui-ci devrait finalement arriver en premier sur les ordinateurs portables classiques.