À cause du COVID-19, Microsoft revoit ses plans pour Windows 10X

En octobre 2019, Microsoft a profité d’un événement pour ses produits Surface pour dévoiler le smartphone Surface Duo ainsi que la tablette Surface Neo. Si ces deux appareils ont un format similaire (un smartphone à deux écrans et une tablette à deux écrans), ils n’utilisent pas le même système d’exploitation. En effet, le Surface Duo est le premier smartphone de Microsoft sous Android, tandis que la tablette Surface Neo devait tourner sous Windows 1OX, une version du système d’exploitation qui aurait dû être pensé pour ce format.

Mais visiblement, les récents événements ont obligé la firme de Redmond à revoir ses plans. Et alors qu’initialement, Windows 10X devait être un système d’exploitation pour les nouveaux formats comme le Surface Neo, celui-ci sera finalement déployé sur les ordinateurs portables classiques à un seul écran.

Il y a quatre semaines, des rumeurs suggéraient déjà que Microsoft pourrait repousser le lancement du Surface Neo et utiliser Windows 10X sur les ordinateurs portables classiques. Et aujourd’hui, cela se précise. En effet, dans un billet de blog, Panos Panay, le responsable des Windows et des appareils Microsoft, évoque un changement de plan.

Les projets de Microsoft ont changé

« Avec Windows 10X, nous avons conçu pour la flexibilité, et cette flexibilité nous a permis de nous concentrer sur des appareils Windows 10X à écran unique qui exploitent la puissance du cloud pour aider nos clients à adopter de nouvelles façons de travailler, apprendre et jouer. Ces appareils à écran unique seront la première expression de Windows 10X que nous livrons à nos clients, et nous continuerons de chercher le bon moment, en collaboration avec nos partenaires OEM, pour mettre sur le marché des appareils à double écran », explique le responsable.

« Le monde est très différent de ce qu’il était en octobre dernier lorsque nous avons partagé notre vision d’une nouvelle catégorie d’appareils Windows à double écran », indique également Panos Panay.

Reste à savoir si ces changements affecteront aussi le smartphone Surface Duo. Pour rappel, Microsoft a déjà dévoilé le design de cet appareil, ainsi que quelques fonctionnalités. En revanche, nous ne connaissons pas encore la fiche technique complète de complète de ce smartphone Android à deux écrans. En revanche, Microsoft a déjà sorti des outils pour développeurs, afin que ceux-ci puissent adapter leurs applications au format particulier du Surface Duo.