Voici la manière la plus impressionnante de réaliser un Rubik’s Cube

Le Rubik’s Cube a été inventé en 1974 par Ernő Rubik, un sculpteur et professeur d’architecture hongrois. Aujourd’hui encore, il reste l’un des jeux les plus populaires, en continuant de frustrer toujours plus ses propriétaires. Pourtant, certaines personnes ont fait de ce jeu, une véritable prouesse.

En novembre 2018, le chinois Yusheng Du réalise ce casse-tête en 3,47 secondes, et bat ainsi le record du monde. Plusieurs intelligences artificielles se sont également mesurées à ce défi, et DeepCubeA affiche un temps record de 1,2 seconde. La chaîne YouTube Human Controller, quant à lui, n’a pas cherché à battre un record de vitesse. Ce dernier a décidé de créer la version la plus cool de jeu intemporel.

Human Controller réussit à terminer le Rubik’s Cube sans le toucher, en lévitation. Sur la vidéo ci-dessous, on peut voir le cube planer dans les airs et se résoudre sans interaction humaine en moins d’une minute. Pour y parvenir, ce Rubik’s Cube a subit quelques modifications.

Un Rubik’s Cube amélioré !

En effet, le noyau du Rubik’s Cube a été changé par un noyau personnalisé, imprimé en 3D. Ce noyau est agrémenté de moteurs, qui eux même fonctionnent grâce aux informations transmises par une carte Arduino. Human Controller montre sur son blog quelques photos de son installation. Ce billet de blog comment l’électronique et les autres composants qui alimentent le puzzle ont été tous emballés dans un espace réduit pour que le cube puisse conserver sa taille d’origine.

Comme évoqué plus haut, cette innovation ne brille pas par sa vitesse, mais bien par sa technique. Elle n’a rien à voir avec le robot développé par un étudiant du MIT qui a réussi à terminer le casse-tête en 0,38 seconde.

On estime qu’il a vendu plus de 350 millions d’unités dans le monde, ce qui en fait le jouet le plus populaire de tous les temps. Il ne vous reste plus qu’à trouver une idée encore plus originale pour réussir à résoudre le Rubik’s Cube.