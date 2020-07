Voici la nouvelle idée d’Instagram pour vous faire voir plus de Stories

Bien que le format Stories ait été lancé par Snapchat, c’est aujourd’hui Facebook qui est en train de populariser celui-ci. Actuellement, il est déjà possible de publier des Stories (ou un équivalent) sur Facebook, WhatsApp, Messenger, et Instagram. Sur ce dernier, les Stories pourraient même prendre encore plus d’importance que les publications classiques du fil d’actualité.

En effet, Instagram est en train de tester un nouveau design qui, s’il est déployé, donnerait encore plus de visibilité aux Stories. Comment ? Actuellement, lorsque vous ouvrez l’application d’Instagram sur mobile, vous voyez une rangée de Stories alignées horizontalement au-dessus du fil d’actualité. Mais dans le cadre du test qu’il mène actuellement, Instagram place deux rangées de Stories. Et ce n’est pas tout. En effet, en plus de cette deuxième rangée de Stories, Instagram a également mis en place un bouton pour en voir plus. Lorsque l’utilisateur appuie sur ce bouton, le réseau social affiche les Stories sur toute la page, et les publications classiques du fil d’actualité sont cachées. Les captures d’écran ci-dessous, publiées par un social media manager, nous donnent une meilleure idée de cette nouveauté.

You've heard of two rows of Instagram Stories… Now prepare for "SEE ALL STORIES" pic.twitter.com/vs42wwHuh0 — Julian Gamboa (@JulianGumbo) June 26, 2020

Plus de Stories, plus d’engagement ?

De plus, le test a été confirmé par Instagram, d’après le site TechCrunch. Pour le moment, ce nouveau mode d’affichage n’apparaît que sur les écrans d’un petit nombre d’utilisateurs. Et on ne sait pas, à ce stade, si Instagram compte plus tard déployer cette nouveauté chez tous les utilisateurs.

En tout cas, l’objectif de cette expérimentation semble évident : Instagram veut que ses utilisateurs interagissent plus avec les Stories. Si les utilisateurs qui participent au test envoient des retours positifs, il est possible que le réseau social décide de modifier son design pour tout le monde.

Que vous aimiez ou non les Stories et les vidéos verticales, il faudra vous y habituer, car ce format est aujourd’hui partout. Même Twitter a déjà un équivalent des Stories sur son réseau social. Le format est aussi utilisé par des plateformes comme Spotify, Netflix et même LinkedIn.