Voici la seule banque où vous touchez 80€ de prime, sans condition et gratuit

Les banques en ligne sont connues pour être généreuses lorsqu’il s’agit d’ouvrir un compte. Au mois de novembre, elles ont pour l’archi-majorité supprimé leur prime de bienvenue : Monabanq, Hello bank!, Orange Bank ou ING ont retiré leur bonus pour les nouveaux clients. Seule Boursorama Banque continue à proposer de manière généreuse une prime de 80€.

Là où Boursorama Banque fait très fort, c’est que vous pouvez toucher cette prime de manière gratuite et sans condition. Il ne faudra donc pas justifier d’un certain niveau de revenus, et il ne faudra pas verser de cotisation mensuelle (frais de tenue de compte). Au final, vous avez tout à y gagner. Au delà de cette prime, cette banque en ligne est aussi connue pour être « la moins chère de France » depuis 12 ans.

Comment obtenir la prime de 80€ ?

Encore une fois, Boursorama Banque se distingue sur les conditions d’éligibilité à l’offre. Quand les autres banques en ligne offraient encore un bonus, elles avaient toutes un minimum de conditions (niveau de revenus minimum, activité régulière mensuelle…). Chez Boursorama Banque, la démarche est ultra simple. Il vous suffira d’ouvrir un compte et d’entrer le code BRS80 pour obtenir cette prime de 80€.

Ensuite, il faudra que le dossier soit accepté et que le client réalise un premier versement sur son compte. Une fois que c’est fait, la banque s’engage à lui verser la prime, sans autre exigence. Il faut savoir que Boursorama Banque propose plusieurs formules de comptes bancaires. Si vous ne voulez pas avoir de condition, il suffit alors de choisir le compte qui n’en comporte pas.

Si le compte standard de Boursorama exige un minimum de conditions (1 000€ de revenus par mois pour la carte Visa Classic, et 1 800€ pour la Visa Premier), il y a deux autres formules qui n’exigent aucun revenu mensuel. En l’occurrence, il s’agit de la formule Ultim et de la version basique Welcome. La première est une réponse directe à l’offre des néo-banques – en beaucoup plus complète. En prime, elle offre 80€ alors qu’aucune néo-banque ne propose de prime.

Pourquoi choisir l’offre Boursorama Ultim ?

Aujourd’hui, l’offre Ultim est l’une des plus populaires de la gamme Boursorama Banque. C’est une formule simple et qui répond à toutes les exigences des voyageurs. Cela dit, elle entre aussi en concurrence avec le compte standard de la banque en ligne. Pourquoi ? Parce qu’elle est gratuite, sans condition et qu’elle peut tout à fait être utilisée en France. Par ailleurs, les clients Ultim ont accès à tous les produits de la banque.

Au final, la carte Ultim est donc bien plus complète et compétitive que celle des néo-banques. Vous n’avez strictement aucun coûts à l’international (ni sur les retraits, ni sur les paiements) contrairement aux néo-banques, qui font sauter les barrières moyennant un abonnement mensuel payant. Par ailleurs, avec la carte Ultim, vous avez aussi accès aux produits et services d’une banque traditionnelle. Les néo-banques se concentrent sur une carte bancaire, vous ne pouvez donc pas en faire un établissement principal.

Dans les dernières années, Boursorama Banque a mené des enquêtes en interne pour connaître le coût moyen pour ses clients. Il se trouve que plus de la moitié d’entre eux n’ont strictement aucun frais bancaires. Au niveau de la moyenne, elle se situait entre 10 et 15€…. par an ! On est donc très loin des banques de réseau traditionnelles, qui facturent en moyenne 200€ de frais bancaires annuels.

