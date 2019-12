Top 100 des vidéos TikTok les plus populaires en 2019

TikTok gagne en popularité de jours en jours. Dans les classements des applications les plus téléchargées sur Android et iOS, le réseau social chinois est toujours bien placé, jusqu’à devancer parfois les réseaux sociaux plus établis comme Facebook. Fort de ce succès, TikTok propose comme toutes les autres plateformes la possibilité de faire de la publicité en ligne. Pour ce faire, il est important de connaitre davantage TikTok afin de savoir comment investir de la meilleure des façons.

Cette semaine, en cette fin d’année 2019, TikTok dévoile comme de nombreuses autres entreprises un bilan. L’application appartenant au groupe Bytedance dresse plusieurs classements, que ce soit les contenus les plus vus, les catégories préférées, ou encore les créateurs de contenu les plus populaires.

Top 10 des vidéos TikTok qui ont marqué 2019

@daviddobrik – David Dobrik and Nick Uhas’ crazy take on Elephant Toothpaste. @calebcutler – They did surgery on a banana! @malorielynn14 – Swimming pool fun takes a hilarious twist. @jayleennina – Man vs Wild: Roach edition. @sammielewiss – The MFing Tea. @jade13tr – This cat has the moves. @brittany_broski – Kombucha Girl gives us her honest opinion. @herecomedatkush – A wholesome hummingbird. @kidkneesothra – Crocs + shaving cream. @raeganbrownn – Bear suit daredevil.

Top 10 des memes TikTok les plus populaires en 2019

#POV #VSCOgirls #RiseandShine #Area51 #ImBaby #WalkaMile #DNAtest #MirrorFall/Run #Microwave Challenge #TikTokChecks

Top 10 des artistes les plus représentés sur TikTok en 2019

Lil Nas X Mariah Carey Lizzo Stunna Girl Blanco Brown Y2k & Bbno$ KYLE Luh Kel Billie Eilish Ashnikko

Top 10 des célébrités les plus suivies sur TikTok en 2019

Will Smith Miley Cyrus Dwayne “The Rock” Johnson Howie Mandel Terry Crews Selena Gomez Arnold Schwarzenegger Steve Harvey Post Malone Shawn Johnson

Top 10 des danses les plus populaires sur TikTok en 2019

The Woah The Git Up Obsessed Dance Hey Julie Scary Spooky Skeleton The 223 The Chucky Cheese Drop Dance A-Punk HBS Dance

Dans l’article rédigé par TikTok vous trouverez quelques classements supplémentaires, comme les effets créatifs les plus utilisés, ou encore les vidéos fitness les plus vues en 2019.