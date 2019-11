Voici les 12 jeux de lancement de Google Stadia… Et ça ne fait pas rêver

Google Stadia, avec 12 (« vieux ») jeux au lancement

Depuis l’E3, Google essaie de convaincre les joueurs du monde entier de la « puissance » de son ecosystème Stadia. Rappelons qu’il s’agit ici d’un système de streaming, qui permettra très bientôt aux joueurs de profiter de nombreux jeux vidéo depuis un simple Chromecast, un smartphone Android, une tablette… Depuis quelques jours, on peut d’ailleurs télécharger l’application officielle Google Stadia sur un smartphone Android.

Toujours est-il qu’à quelques jours maintenant du lancement, Google Stadia reste encore un mystère pour de nombreux joueurs, intéressés ou non. Sur son blog officiel, Google a publié la liste des jeux qui seront disponibles au lancement de Stadia, ce 19 novembre. En effet, si Google avait déjà présenté de nombreux jeux, tous ne seront pas disponibles le jour J.

Un line-up (déjà) vieillissant pour Google Stadia

Ainsi, le 19 novembre, il sera possible de jouer à Assassin’s Creed Odyssey, Destiny 2, Gylt, Just Dance 2020, Kine, Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2, Thumper, la trilogie Tomb Raider et Samurai Shodown. Douze titres au total donc… mais rien qui ne saurait franchement déclenché un abonnement compulsif à la plateforme, les jeux en question étant déjà assez « anciens ». On aurait pu rêver d’un jeux exclusif surprise, mis au point par un studio de renom… mais en fait non.

Google promet malgré tout que de nouveaux titres seront ajoutés au catalogue d’ici la fin de l’année 2019, comme Ghost Recon Breakpoint, GRID, Metro Exodus ou encore NBA2K20. De très bons titres donc (pour la plupart…) mais là encore, pas de quoi faire changer d’avis les détracteurs du service, avec des titres déjà disponibles sur consoles et PC… parfois depuis quelques années.

Rappelons toutefois que Google Stadia permettra de jouer à la « superior » version grâce à la puissance des serveurs de Google, de quoi redécouvrir certains titres comme Shadow of the Tomb Raider ou encore la récente version PC de Red Dead Redemption 2, à condition bien sûr de disposer d’une connexion haut débit suffisamment solide. Verdict dans une semaine donc.