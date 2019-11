Arrêtez tout ! Google Stadia est disponible sur Android !

Google Stadia déjà sur le PlayStore Android !

Vous attendez (peut-être…) avec impatience le lancement de Google Stadia, alors vous serez ravis d’apprendre que vous pouvez dès à présent télécharger l’application officielle sur votre smartphone Android. En effet, un petit tour sur le PlayStore permet de télécharger la précieuse application.

N’espérez pas toutefois jouer à Google Stadia dès l’application installée. En effet, le lancement du service est toujours prévu pour le 19 novembre prochain, avec un déploiement progressif qui plus est. Comprenez par là que Google distribuera les clés d’activation au compte-gouttes, et en fonction de l’ordre d’arrivée.

En lançant l’application (déjà traduite en français), il est néanmoins possible de sélectionner un compte, en plus de visualiser un large artwork de Destiny 2. Cela déclenche également une petite fenêtre pop-up qui indique « Waking up the GPUs » dans la version anglaise, et « A la chasse aux cryptides » chez nous.

Dès lors, l’utilisateur est invité à rentrer le précieux code d’activation, qui sera prochainement envoyé prochainement par Google, pour finaliser son inscription, et commencer à jouer.

Rien de plus avant le 19 novembre ?

Bien sûr, sans le code en question, impossible d’aller plus loin pour le moment sur cette application Google Stadia. Les plus curieux remarqueront d’ailleurs que, bien que l’application vienne tout juste d’atterrir sur le PlayStore, cette dernière porte déjà le numéro de version 1.45.278447916.

Rappelons que Google Stadia sera lancé le 19 novembre prochain, et accessible uniquement (dans un premier temps) à ceux qui ont pris le soin de précommander la chose via une Founder’s Edition ou une Premiere Edition.

Reste à savoir maintenant comment se comportera le service de Google d’un strict point de vue technique, mais aussi quel sera l’accueil réservé par les joueurs à ce nouveau service qui, pour l’heure, manque encore de quelques arguments pour convaincre réellement les joueurs d’abandonner leur vieille console en plastique pour ce service 100% dématérialisé.