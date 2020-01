Voici les meilleurs films et séries de 2019 selon Obama

Peu avant que 2019 ne se termine, Barack Obama a présenté son classement des meilleurs films dévoilés au cours de l’année écoulée. Dans la liste, une petite vingtaine de films ainsi que trois séries.

Dans son tweet, il met particulièrement en avant American Factory, « un long-métrage venant de notre propre société de production Higher Ground, et qui a récemment été inscrit dans les shortlists des Oscars ».

Next up are my favorite movies and TV shows of 2019. Of course, there’s also American Factory, a film from our own production company, Higher Ground, that was recently shortlisted for an Oscar. Here’s the full list: pic.twitter.com/PEcgwotcxm

— Barack Obama (@BarackObama) December 29, 2019