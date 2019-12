Voici pourquoi Apple pourrait un jour valoir 2 billions de dollars

Après une année 2018 décevante, Apple a rebondi cette année, grâce à ses services et ses wearables, mais également grâce aux iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max.

Actuellement, la firme de Cupertino fait partie des rares entreprises dont la capitalisation boursière dépasse le billion de dollars (1 000 milliards de dollars).

Et d’après quelques analystes, cette capitalisation pourrait même dépasser les 2 billions de dollars dans quelques années.

C’est par exemple ce que pense l’analyste de Dan Ives de Wedbush, qui est cité par Business Insider. D’après celui-ci, les ventes d’iPhone vont encore décoller l’année prochaine et dans deux ans, il est possible que le cap des 2 billions de dollars soit franchi.

Cette prévision est basée sur deux facteurs.

S’il est vrai que les clients d’Apple gardent leurs iPhone plus longtemps qu’avant, Ives estime qu’il y a actuellement 350 millions d’utilisateurs qui devraient commencer à avoir besoin d’acheter un modèle plus récent. Et comme vous le savez, ces clients d’Apple sont très fidèles à la marque.

Mais en plus de cela, un second facteur devrait encourager les croqueurs de pomme à acheter un nouveau modèle : la 5G. Alors que les opérateurs commencent à déployer cette technologie sur leurs réseaux, Apple devrait proposer ses premiers iPhone 5G en septembre 2020.

Apple : une énorme machine à cash

Comme expliqué par Forbes dans un article publié il y a quelques jours, d’autres analystes estiment qu’Apple pourrait dépasser les 2 billions de capitalisation boursière.

Apple Could Reach $2 Trillion – Forbes https://t.co/cjNs0KGzOp —  iAPPLE (@informatory) December 20, 2019

Néanmoins, certains arguments sont différents. L’un des analystes cités par Forbes, par exemple, évoque la croissance des services Apple.

Pour rappel, cette année, la firme de Cupertino a décidé de diversifier ses sources de revenus en lançant une série de nouveaux services, dont Apple Arcade et Apple TV+.