Voici pourquoi il pourrait y avoir plus de smartphones abordables avec écran OLED

Aujourd’hui, ceux qui ne veulent pas dépenser plus de 300 euros pour un smartphone peuvent acheter des appareils milieu de gamme comme les Redmi Note de Xiaomi, très abordables, mais avec des performances acceptables. Cependant, jusqu’à présent, la plupart des smartphones abordables ont des écrans LCD, tandis que les appareils plus chers ont des écrans OLED (sauf quelques exceptions).

Mais la bonne nouvelle, c’est que petit à petit, la technologie OLED pourrait débarquer sur les smartphones abordables. C’est en tout cas ce que laisse entendre un article du site coréen The Elec dans un article publié cette semaine.

Une baisse de la demande à cause du COVID-19 et des sanctions contre Huawei

D’après cet article, UBI Research aurait récemment prédit une baisse des prix des écrans de type OLED à cause de deux facteurs : les sanctions américaines contre Huawei et la pandémie de COVID-19. À cause de ces deux facteurs, l’offre serait aujourd’hui très élevée par rapport à la demande, ce qui entraînera une baisse des prix.

Or, si les prix de ce type d’écran baissent, cela pourrait inciter les fabricants de smartphones abordables à utiliser celui-ci à la place des LCD. Cela entrainerait alors une amélioration de l’offre sur le segment du milieu de gamme. D’ailleurs, cela est normal que des caractéristiques autrefois réservées aux appareils premium arrivent petit à petit sur les smartphones abordables.

L’écran OLED parmi les améliorations pour les smartphones abordables en 2021 ?

Les écrans OLED sont souvent considérés comme plus performants que ceux de type LCD. Et avec l’arrivée des thèmes sombres sur applications ainsi que sur les systèmes d’exploitation, vous avez une autre bonne raison de choisir un smartphone avec un écran OLED. En effet, l’utilisation de ces thèmes qui favorisent les fonds sombres au lieu des fonds clairs sont de véritables plus pour l’autonomie sur les appareils avec écran OLED.

Mais bien entendu, il ne s’agit pour le moment que d’une prédiction. Et il faudra attendre l’arrivée des prochains appareils milieu de gamme pour voir si, effectivement, ceux-ci adoptent petit à petit les écrans OLED. Par exemple, en 2021, il devrait y avoir des appareils 5G plus abordables.

En tout cas, le segment milieu de gamme est très important pour les marques telles que Samsung ou Xiaomi. En effet, si celles-ci attirent beaucoup d’attention grâce à leurs porte-étendards, ce sont généralement les modèles abordables qui se vendent le mieux.