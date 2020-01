Voici pourquoi le Galaxy Fold 2 utiliserait un (vieux) SoC Snapdragon 855

Samsung s’apprête à présenter ses nouveaux smartphones haut de gamme, qui succéderont au Galaxy S10 et ses variantes. Le constructeur coréen a déjà confirmé qu’il tiendra une conférence de presse le 11 février à San Francisco pour faire cette présentation.

Mais on ignore si Samsung profitera aussi de cette occasion, comme il l’a fait en 2019, pour lever le voile sur un nouveau smartphone pliable.

Cependant, de nombreuses sources suggèrent que le Galaxy Fold 2 devrait aussi être présenté le 11 février.

Et les rumeurs concernant les caractéristiques du prochain smartphone pliable de Samsung sont également nombreuses sur la toile.

Un processeur de 2019 ?

Cette semaine, le site Android Authority relaie un article de My Smart Price, dans lequel certaines caractéristiques présumées sont évoquées.

Et d’après cet article, le Galaxy Fold 2 utiliserait un SoC Snapdragon 855, mais pas le tout nouveau SoC Snapdragon 865 dévoilé par Qualcomm fin 2019 et qui devrait équiper la plupart des smartphones haut de gamme de cette année.

Mais pourquoi Samsung utiliserait-il un SoC conçu pour les appareils de 2019 ? D’après l’article de My Smart Price, le développement d’un smartphone pliable prend plus de temps qu’un modèle classique. Et de ce fait, Samsung aurait pris de l’avance. Or, il est possible qu’au moment de cette conception, le SoC Snapdragon 865 n’ait pas encore été disponible.

Cependant, certains pourraient également penser qu’il s’agit d’un moyen de faire baisser les coûts, ce qui permettrait de vendre le Fold 2 à un prix plus raisonnable.

Bien entendu, pour le moment, ces informations ne sont pas officielles. Et de ce fait, les pincettes restent de rigueur.

Sinon, pour rappel, d’autres sources suggèrent que contrairement au Galaxy Fold qui était un hybride smartphone/tablette, le Fold 2 pourrait être un smartphone à clapet avec un écran pliable, comme le nouveau Motorola Razr.

En effet, Samsung s’intéresse beaucoup à ce format, et a même déjà imaginé à quoi le système d’exploitation Android avec sa surcouche One UI pourrait ressembler sur ce type d’appareil.

Et assez récemment, des photos présumées d’un smartphone à clapet et à écran pliable Samsung ont fuité sur la toile.